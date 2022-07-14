https://ria.ru/20220714/uzbekistan-1802344199.html

В Узбекистане утвердили сокращение комендантского часа в Каракалпакстане

В Узбекистане утвердили сокращение комендантского часа в Каракалпакстане - РИА Новости, 14.07.2022

В Узбекистане утвердили сокращение комендантского часа в Каракалпакстане

Законодательная (нижняя) палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в четверг на совместном заседании утвердили указ президента страны Шавката... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:00

2022-07-14T10:00

2022-07-14T10:10

в мире

узбекистан

каракалпакстан

шавкат мирзиеев

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799755039_0:395:2366:1726_1920x0_80_0_0_bea8f41b3bc8d63834ea6f034777cae1.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в четверг на совместном заседании утвердили указ президента страны Шавката Мирзиеева о сокращении на четыре часа комендантского часа в Каракалпакстане, где прошли беспорядки в начале июля, сообщает пресс-служба закпалаты.Мирзиеев в среду подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане на четыре часа – с 23.00 до 5.00 (с 21.00 до 3.00 мск) в связи со стабилизацией ситуации в этом регионе. С 3 июля комендантский час действовал с 21.00 до 7.00 (с 19.00 до 5.00 мск).В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800167363.html

https://ria.ru/20220706/zaderzhanie-1800605449.html

узбекистан

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, каракалпакстан, шавкат мирзиеев, генеральная прокуратура рф