10:00 14.07.2022 (обновлено: 10:10 14.07.2022)
В Узбекистане утвердили сокращение комендантского часа в Каракалпакстане
Парламент Узбекистана утвердил сокращение комендантского часа в Каракалпакстане
© Sputnik / Дильшода РахматоваГород Нукус
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Город Нукус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана в четверг на совместном заседании утвердили указ президента страны Шавката Мирзиеева о сокращении на четыре часа комендантского часа в Каракалпакстане, где прошли беспорядки в начале июля, сообщает пресс-служба закпалаты.
Мирзиеев в среду подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане на четыре часа – с 23.00 до 5.00 (с 21.00 до 3.00 мск) в связи со стабилизацией ситуации в этом регионе. С 3 июля комендантский час действовал с 21.00 до 7.00 (с 19.00 до 5.00 мск).
"На совместном заседании рассматривался вопрос утверждения "О внесении изменения в Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года № УП–164 "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан". Вопрос повестки дня был утвержден и принято совместное решение палат Олий Мажлиса", - говорится в сообщении в Telegram-канале закпалаты.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.