https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html

Мурманская область выполнила 76 процентов стандарта "Умный город"

Мурманская область выполнила 76 процентов стандарта "Умный город" - РИА Новости, 14.07.2022

Мурманская область выполнила 76 процентов стандарта "Умный город"

В Мурманской области выполнено 76% мероприятий стандарта "Умный город", в том числе внедрены различные цифровые инструменты, которые позволяют сделать жизнь... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:32

2022-07-14T13:32

2022-07-14T13:32

мурманская область

мурманская область

россия

дмитрий чернышенко

технологии

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

умный город

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МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. В Мурманской области выполнено 76% мероприятий стандарта "Умный город", в том числе внедрены различные цифровые инструменты, которые позволяют сделать жизнь людей на Севере более комфортной и безопасной, сообщил губернатор Андрей Чибис на пленарном заседании всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов, который открылся в Мурманске в четверг."Мурманская область выполнила 76% мероприятий стандарта "Умный город". Цифровизация региона осуществляется по десяти направлениям. На портале "Наш Север" зарегистрировано более 44 тысяч пользователей, обработано более 35 тысяч жалоб", - следует из презентации, представленной губернатором в ходе выступления.Среди направлений цифровизации в Мурманской области - медицина, мониторинг уборки дорог и улиц, транспорт и дорожное хозяйство, туристические сервисы, благоустройство и другие. При этом, по мнению главы региона, субъекты РФ должны получить право внедрять региональные системы цифровизации городов, а для внедрения "Умного города" на региональном уровне важно еще "докрутить на федеральном уровне даже с точки зрения законодательства"."Учитывая нашу возможность запускать и делать платформу сразу для всего региона, мы это сделали... Очевидно совершенно, что с точки зрения законодательного регулирования это должно быть докручено", - сказал Чибис.Важность проведения форума подчеркнул в своем приветственном слове заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Стремительный рост уровня урбанизации ставит новые вызовы, решение которых невозможно без цифровизации городских процессов. Цифровая трансформация определена президентом России одной из национальных целей развития, и у нас есть все заделы для ее достижения: развитая инфраструктура, талантливые кадры, но, самое главное, есть интерес городов к интеллектуализации своего хозяйства. Уже сейчас насчитывается более 237 проектов "умных" городов России", - сказал Чернышенко.По его словам, проект "Умный город" – это мостик между двумя национальными программами – "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Он полностью ориентирован на человека и направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством и создания безопасных и комфортных условий для жизни горожан."Сейчас наша ключевая задача – увеличить долю жителей городов, участвующих в процессе управления с использованием цифровых решений. Для этого необходимо проводить просветительскую работу и повышать уровень цифровой грамотности населения", - добавил Чернышенко.Организаторами форума "Умный город: новые вызовы" выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В мероприятиях примут участие представители правительства РФ, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли. В его рамках также состоится первый всероссийский молодежный форум "Умный город".Форум продлится в течение трех дней: в программе - экспертные и стратегические сессии, практикумы, кибер-игры и хакатон. В первый день проходят пленарные заседания и сессий по теме цифровизации, а также лекции для региональных управленцев по вопросам внедрения и практического применения технологий умного города. Нововведением станет экспертная гостиная "Из первых рук".Первый всероссийский форум "Умный город" прошел в марте 2019 года в Калуге. В нем приняли участие около 400 делегатов, представители всех регионов страны, крупнейшие компании. Второй форум прошел в Белгороде в апреле 2021 года и подтвердил свое звание уникальной площадки для выстраивания прямого диалога между властью, бизнесом и экспертами.

https://ria.ru/20220707/murmansk-1801037626.html

https://ria.ru/20220711/remont-1801761892.html

https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

мурманская область, россия, дмитрий чернышенко, технологии, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, умный город