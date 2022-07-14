https://ria.ru/20220714/ukraina-1802568840.html
Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью
Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью - РИА Новости, 14.07.2022
Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью
Военкоматы Украины отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:41
2022-07-14T21:41
2022-07-14T22:44
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военкоматы Украины отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе", - сказал Мизинцев.Он добавил, что "это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель, как это делали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда, осознавая безысходность своего положения, бросали на оборону городов больных, стариков и подростков".
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
21:41 14.07.2022 (обновлено: 22:44 14.07.2022)
Украина отправляет на передовую граждан с ограничениями по здоровью
Минобороны: на Украине военкоматы мобилизуют граждан с ограничениями по здоровью