https://ria.ru/20220714/ukraina-1802559887.html

Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине

Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине - РИА Новости, 15.07.2022

Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине

Вашингтон передаёт Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей, отметила официальный... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-14T20:35

2022-07-14T20:35

2022-07-15T00:52

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон передаёт Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя уведомление американского посольства для граждан США на Украине с требованием немедленно ее покинуть."Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802385709.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат)