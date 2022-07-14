20:35 14.07.2022 (обновлено: 00:52 15.07.2022)
Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине
Захарова напомнила посольству США в Киеве, что Вашингтон провоцирует конфликт
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон передаёт Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя уведомление американского посольства для граждан США на Украине с требованием немедленно ее покинуть.
"Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.