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Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине - РИА Новости, 15.07.2022
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Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине
Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине - РИА Новости, 15.07.2022
Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине
Вашингтон передаёт Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей, отметила официальный... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-14T20:35
2022-07-15T00:52
в мире
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сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон передаёт Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя уведомление американского посольства для граждан США на Украине с требованием немедленно ее покинуть."Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат)
20:35 14.07.2022 (обновлено: 00:52 15.07.2022)
 
Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует конфликт на Украине

Захарова напомнила посольству США в Киеве, что Вашингтон провоцирует конфликт

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон передаёт Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта на Украине и гибель людей, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя уведомление американского посольства для граждан США на Украине с требованием немедленно ее покинуть.

"Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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