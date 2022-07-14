12:07 14.07.2022 (обновлено: 12:15 14.07.2022)
Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении
Захарова: заявления Киева о контрнаступлении используются для получения западного оружия
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины о" поставленной президентом Зеленским задачи освобождения всей страны",- сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей.
"Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.
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