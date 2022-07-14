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Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802385709.html
Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении
Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении - РИА Новости, 14.07.2022
Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении
Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:07
2022-07-14T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
сша
мария захарова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
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в мире, россия, украина, киев, сша, мария захарова
12:07 14.07.2022 (обновлено: 12:15 14.07.2022)
 
Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении

Захарова: заявления Киева о контрнаступлении используются для получения западного оружия

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины о" поставленной президентом Зеленским задачи освобождения всей страны",- сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей.
"Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСШАМария Захарова
 
 
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