https://ria.ru/20220714/ukraina-1802385709.html

Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении

Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении - РИА Новости, 14.07.2022

Захарова рассказала, зачем Киев все время говорит о контрнаступлении

Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:07

2022-07-14T12:07

2022-07-14T12:15

специальная военная операция на украине

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мария захарова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления Киева о намерении перейти в контрнаступление используются для того, чтобы убедить Запад продолжить оказывать содействие Украине поставками вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что, несмотря на все попытки западных стран укреплять боеспособность Киева, Россия продолжит спецоперацию до достижения ее целей."Как бы конечно ни старались США и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, проводимая Россией СВО будет продолжена, и все ...поставленные задачи будут выполнены", - заключила она.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

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украина

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сша

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в мире, россия, украина, киев, сша, мария захарова