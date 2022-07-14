https://ria.ru/20220714/ukraina-1802376462.html

В ДНР освободили 251 населенный пункт

В ДНР освободили 251 населенный пункт - РИА Новости, 14.07.2022

В ДНР освободили 251 населенный пункт

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 251 населенного пункта в ДНР, включая Красный пахарь и Каменку. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:48

2022-07-14T11:48

2022-07-14T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 251 населенного пункта в ДНР, включая Красный пахарь и Каменку.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что под контролем союзных сил находится уже 243 населенных пункта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины