https://ria.ru/20220714/ukraina-1802376462.html
В ДНР освободили 251 населенный пункт
В ДНР освободили 251 населенный пункт - РИА Новости, 14.07.2022
В ДНР освободили 251 населенный пункт
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 251 населенного пункта в ДНР, включая Красный пахарь и Каменку. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:48
2022-07-14T11:48
2022-07-14T12:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил об освобождении 251 населенного пункта в ДНР, включая Красный пахарь и Каменку.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что под контролем союзных сил находится уже 243 населенных пункта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:48 14.07.2022 (обновлено: 12:01 14.07.2022)
В ДНР освободили 251 населенный пункт
Штаб обороны: в ДНР освободили 251 населенный пункт, включая Красный Пахарь и Каменку