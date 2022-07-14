https://ria.ru/20220714/ukraina-1802356091.html

В Горловке украинские войска обстреляли колонию

В Горловке украинские войска обстреляли колонию - РИА Новости, 14.07.2022

В Горловке украинские войска обстреляли колонию

Украинские войска обстреляли колонию в Горловке в ДНР, двое ее сотрудников пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:49

2022-07-14T10:49

2022-07-14T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

мир

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли колонию в Горловке в ДНР, двое ее сотрудников пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько.Позже Приходько уточнил, что пострадавшие - сотрудники колонии.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

горловка

мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, горловка, мир, стирол