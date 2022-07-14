https://ria.ru/20220714/ukraina-1802356091.html
В Горловке украинские войска обстреляли колонию
В Горловке украинские войска обстреляли колонию - РИА Новости, 14.07.2022
В Горловке украинские войска обстреляли колонию
Украинские войска обстреляли колонию в Горловке в ДНР, двое ее сотрудников пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:49
2022-07-14T10:49
2022-07-14T10:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли колонию в Горловке в ДНР, двое ее сотрудников пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько.Позже Приходько уточнил, что пострадавшие - сотрудники колонии.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, мир, стирол
10:49 14.07.2022 (обновлено: 10:51 14.07.2022)
В Горловке украинские войска обстреляли колонию
Мэр Приходько: в Горловке украинские войска обстреляли колонию, пострадали два сотрудника