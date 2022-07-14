https://ria.ru/20220714/ukraina-1802353830.html
Российские военные помогли с переездом жительнице Харьковской области
Российские военные помогли с переездом жительнице Харьковской области - РИА Новости, 14.07.2022
Российские военные помогли с переездом жительнице Харьковской области
Российские военнослужащие помогли с переездом жительнице Харьковской области, воспитывающей 12 детей, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:39
2022-07-14T10:39
2022-07-14T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие помогли с переездом жительнице Харьковской области, воспитывающей 12 детей, сообщили в четверг в Минобороны России."к военнослужащим военной комендатуры обратилась местная жительница с просьбой о помощи в переезде. российские военные осуществили перевозку бытовой техники, детских вещей, игрушек, велосипедов, мебели и другого уцелевшего имущества после обстрелов ВСУ", - говорится в сообщении.Как уточнил российский военный Георгий, женщина обратилась к ним во время патрулирования. Он же рассказал, что у женщины 12 своих и приемных детей и ей нужно было перевезти бытовую технику из поселка к ней домой."По возможности оказали помощь. Таких семей в городе очень много, которые нуждаются в помощи. В меру своих возможностей стараемся оказать помощь всем нуждающимся", - добавил Георгий.Жительница Харьковской области Татьяна рассказала, что ее жилище пострадало, когда украинский снаряд попал прямо в дом. От взрывной волны Татьяна получила перелом ноги."У меня в семье 12 детей. Меня ударило взрывной волной. Был перелом ноги. Медицина не работала. Мы жили в подвале с детьми. … Стояли военные ребята, русские. Они пришли, помогли нам продуктами питания, помогли очень хорошо, потому что уже 10 дней в подвале прожить в холоде было нелегко. Сами пришли, оказали мне помощь. … Никто их не просил, русских, они сами проявляют инициативу и помогают. Помогают детям и тем, кто нуждается в медицинской помощи. … Спасибо вам!" - рассказала Татьяна в видео, опубликованном Минобороны.
https://ria.ru/20220610/pomosch-1794446506.html
https://ria.ru/20220523/kherson-1790076927.html
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Российские военные помогли многодетной семье при переезде из пострадавшего в обстреле дома
Российские военные помогли многодетной семье при переезде из пострадавшего в обстреле дома
2022-07-14T10:39
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
10:39 14.07.2022 (обновлено: 22:29 14.07.2022)
Российские военные помогли с переездом жительнице Харьковской области
Минобороны: российские военные помогли с переездом матери 12 детей из Харьковской области
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Российские военнослужащие помогли с переездом жительнице Харьковской области, воспитывающей 12 детей, сообщили
в четверг в Минобороны России.
"к военнослужащим военной комендатуры обратилась местная жительница с просьбой о помощи в переезде. российские военные осуществили перевозку бытовой техники, детских вещей, игрушек, велосипедов, мебели и другого уцелевшего имущества после обстрелов ВСУ", - говорится в сообщении.
Как уточнил российский военный Георгий, женщина обратилась к ним во время патрулирования. Он же рассказал, что у женщины 12 своих и приемных детей и ей нужно было перевезти бытовую технику из поселка к ней домой.
"По возможности оказали помощь. Таких семей в городе очень много, которые нуждаются в помощи. В меру своих возможностей стараемся оказать помощь всем нуждающимся", - добавил Георгий.
Жительница Харьковской области Татьяна рассказала, что ее жилище пострадало, когда украинский снаряд попал прямо в дом. От взрывной волны Татьяна получила перелом ноги.
"У меня в семье 12 детей. Меня ударило взрывной волной. Был перелом ноги. Медицина не работала. Мы жили в подвале с детьми. … Стояли военные ребята, русские. Они пришли, помогли нам продуктами питания, помогли очень хорошо, потому что уже 10 дней в подвале прожить в холоде было нелегко. Сами пришли, оказали мне помощь. … Никто их не просил, русских, они сами проявляют инициативу и помогают. Помогают детям и тем, кто нуждается в медицинской помощи. … Спасибо вам!" - рассказала Татьяна в видео, опубликованном Минобороны.