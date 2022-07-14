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В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России - РИА Новости, 14.07.2022
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В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России - РИА Новости, 14.07.2022
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России
Турция может не встать на сторону Североатлантического альянса в случае войны с Россией, считает обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:37
2022-07-14T16:48
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
турция
сша
нато
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Турция может не встать на сторону Североатлантического альянса в случае войны с Россией, считает обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу.По его мнению, Вашингтону стоит начать сомневаться в верности Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку зачастую он проводит враждебную внешнюю политику по отношению к Западу.Бандоу убежден, что Анкара начала отдаляться от западных стран после прихода к власти Эрдогана."Действительно, мало кто из турок поддерживает курс на сближение с Вашингтоном. О благожелательном отношении к США в 2019 году сообщило всего 20 процентов порошенных. За последние два десятилетия это число упало на девять процентов. В прошлом году шесть из десяти турок назвали США самой большой угрозой для своей страны", — отметил он.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и об отводе их сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800354648.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, сша, нато, в мире
15:37 14.07.2022 (обновлено: 16:48 14.07.2022)
 
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

TAC: президент Турции Эрдоган может не встать на сторону НАТО в случае войны с Россией

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Турция может не встать на сторону Североатлантического альянса в случае войны с Россией, считает обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу.
По его мнению, Вашингтону стоит начать сомневаться в верности Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку зачастую он проводит враждебную внешнюю политику по отношению к Западу.

"Анкара покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Черном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Кто из членов альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если организация окажется в состоянии войны с Россией?" — задался вопросом автор статьи.

Бандоу убежден, что Анкара начала отдаляться от западных стран после прихода к власти Эрдогана.
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"Действительно, мало кто из турок поддерживает курс на сближение с Вашингтоном. О благожелательном отношении к США в 2019 году сообщило всего 20 процентов порошенных. За последние два десятилетия это число упало на девять процентов. В прошлом году шесть из десяти турок назвали США самой большой угрозой для своей страны", — отметил он.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и об отводе их сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияТурцияСШАНАТОВ мире
 
 
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