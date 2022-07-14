https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html

В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России - РИА Новости, 14.07.2022

В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

Турция может не встать на сторону Североатлантического альянса в случае войны с Россией, считает обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:37

2022-07-14T15:37

2022-07-14T16:48

реджеп тайип эрдоган

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турция

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Турция может не встать на сторону Североатлантического альянса в случае войны с Россией, считает обозреватель издания The American Conservative Дуг Бандоу.По его мнению, Вашингтону стоит начать сомневаться в верности Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку зачастую он проводит враждебную внешнюю политику по отношению к Западу.Бандоу убежден, что Анкара начала отдаляться от западных стран после прихода к власти Эрдогана."Действительно, мало кто из турок поддерживает курс на сближение с Вашингтоном. О благожелательном отношении к США в 2019 году сообщило всего 20 процентов порошенных. За последние два десятилетия это число упало на девять процентов. В прошлом году шесть из десяти турок назвали США самой большой угрозой для своей страны", — отметил он.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и об отводе их сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800354648.html

https://ria.ru/20220605/turtsiya-1793270289.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, сша, нато, в мире