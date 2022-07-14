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СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России - РИА Новости, 14.07.2022
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Туризм
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СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России
СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России
Агентствам недвижимости и магазинам на французском мысе Антиб не хватает российских туристов, сообщает газета Nice-Matin. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T02:48
2022-07-14T03:13
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Агентствам недвижимости и магазинам на французском мысе Антиб не хватает российских туристов, сообщает газета Nice-Matin.По словам пожелавшего остаться неизвестным менеджера агентства по недвижимости, до начала спецоперации России на Украине на мыс приезжали состоятельные российские семьи, чтобы провести там лето.Согласно сотруднице агентства, 98 процентов сделок об аренде домов на сезон приходились на россиян."Им на смену пришли европейцы... но это не та клиентура", — отмечает она, указыв на то, что они арендуют жилье на более короткий срок и заселяются группами до десяти человек.Газета также приводит мнение владелицы одного из местных гастрономов, которая утверждает, что "российские туристы тратили деньги, не считая их". В одном из мясных магазинов заявили, что без россиян потеряли "десять процентов продаж".
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новости - туризм, россия, украина, франция, москва
02:48 14.07.2022 (обновлено: 03:13 14.07.2022)
 
СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России

Nice-Matin: агентствам недвижимости на мысе Антиб во Франции не хватает туристов из России

© Fotolia / andrzej2012Антиб, Франция
Антиб, Франция - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Fotolia / andrzej2012
Антиб, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Агентствам недвижимости и магазинам на французском мысе Антиб не хватает российских туристов, сообщает газета Nice-Matin.
По словам пожелавшего остаться неизвестным менеджера агентства по недвижимости, до начала спецоперации России на Украине на мыс приезжали состоятельные российские семьи, чтобы провести там лето.

"Это была очень спокойная клиентура, зачастую родители с детьми... Они все планировали вернуться в этом сезоне", — приводит издание слова собеседника.

Согласно сотруднице агентства, 98 процентов сделок об аренде домов на сезон приходились на россиян.
"Им на смену пришли европейцы... но это не та клиентура", — отмечает она, указыв на то, что они арендуют жилье на более короткий срок и заселяются группами до десяти человек.
Газета также приводит мнение владелицы одного из местных гастрономов, которая утверждает, что "российские туристы тратили деньги, не считая их". В одном из мясных магазинов заявили, что без россиян потеряли "десять процентов продаж".
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