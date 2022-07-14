https://ria.ru/20220714/turisty-1802321215.html

СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России

СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ: на мысе Антиб во Франции пожаловались на нехватку туристов из России

Агентствам недвижимости и магазинам на французском мысе Антиб не хватает российских туристов, сообщает газета Nice-Matin. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T02:48

2022-07-14T02:48

2022-07-14T03:13

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Агентствам недвижимости и магазинам на французском мысе Антиб не хватает российских туристов, сообщает газета Nice-Matin.По словам пожелавшего остаться неизвестным менеджера агентства по недвижимости, до начала спецоперации России на Украине на мыс приезжали состоятельные российские семьи, чтобы провести там лето.Согласно сотруднице агентства, 98 процентов сделок об аренде домов на сезон приходились на россиян."Им на смену пришли европейцы... но это не та клиентура", — отмечает она, указыв на то, что они арендуют жилье на более короткий срок и заселяются группами до десяти человек.Газета также приводит мнение владелицы одного из местных гастрономов, которая утверждает, что "российские туристы тратили деньги, не считая их". В одном из мясных магазинов заявили, что без россиян потеряли "десять процентов продаж".

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