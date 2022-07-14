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После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк

После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк - РИА Новости, 14.07.2022

После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк

После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:40

2022-07-14T16:40

2022-07-14T17:12

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Тем не менее, Запашный подчеркнул, что кинотеатры не являются главными конкурентами цирка. "Здесь идет борьба за зрителя. Кинотеатры не являются нашими главными конкурентами, но любой поход зрителя - неважно, куда: выставка, музей, цирк, зоопарк... Это серьезная трата денег. И здесь мы соревнуемся друг с другом, прежде всего, через качество", — добавил он.В целом, отметил Запашный, поток зрителей после пандемии уже начал восстанавливаться, но факторы текущих событий влияют на этот процесс, темпы восстановления трудно прогнозируемы в цифрах."Каждый день какие-то новые события у нас по всему миру происходят... То авиасообщение у нас перекрывается, то цены растут на билет, то в принципе людей начинают пугать Россией, бомбежками, началом "войны". Но тенденция к улучшению у нас есть. Вчера была среда - это тяжелый, будничный день, но где-то 80-85% вчера в зале находилось. В трехтысячном зале это большой показатель. Мы продолжаем работать, из неделю в неделю сохраняется положительная динамика", — объяснил Запашный.

https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799194723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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