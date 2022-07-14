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После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк - РИА Новости, 14.07.2022
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Культура
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После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк - РИА Новости, 14.07.2022
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк
После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:40
2022-07-14T17:12
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кино и сериалы
голливуд
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Тем не менее, Запашный подчеркнул, что кинотеатры не являются главными конкурентами цирка. "Здесь идет борьба за зрителя. Кинотеатры не являются нашими главными конкурентами, но любой поход зрителя - неважно, куда: выставка, музей, цирк, зоопарк... Это серьезная трата денег. И здесь мы соревнуемся друг с другом, прежде всего, через качество", — добавил он.В целом, отметил Запашный, поток зрителей после пандемии уже начал восстанавливаться, но факторы текущих событий влияют на этот процесс, темпы восстановления трудно прогнозируемы в цифрах."Каждый день какие-то новые события у нас по всему миру происходят... То авиасообщение у нас перекрывается, то цены растут на билет, то в принципе людей начинают пугать Россией, бомбежками, началом "войны". Но тенденция к улучшению у нас есть. Вчера была среда - это тяжелый, будничный день, но где-то 80-85% вчера в зале находилось. В трехтысячном зале это большой показатель. Мы продолжаем работать, из неделю в неделю сохраняется положительная динамика", — объяснил Запашный.
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культура, новости культуры, россия, кино и сериалы, голливуд, куда сходить , что посмотреть , эдгард запашный
16:40 14.07.2022 (обновлено: 17:12 14.07.2022)
 
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк

После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк, говорит Запашный

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный на всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный на всемирном фестивале циркового искусства Идол в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

"Я точно почувствовал всплеск зрителя, когда Голливуд съехал с кинотеатров. Я созвонился в тот день с коллегами, звонил в течение недели по всем циркам, и все говорили, что зрительский поток увеличился. Я понимаю, что во все времена "хлеба и зрелищ народу" является актуальным, и после решения первого вопроса народ все-таки ищет себе зрелище. Кинотеатр — это тоже один из видов постоянного развлечения, так сказать, массового характера. И когда там появились определенные трудности, контента стало в разы меньше, этот поток зрителей немножко переориентировался, и к нам стали больше ходить", — сказал собеседник агентства.

Тем не менее, Запашный подчеркнул, что кинотеатры не являются главными конкурентами цирка. "Здесь идет борьба за зрителя. Кинотеатры не являются нашими главными конкурентами, но любой поход зрителя - неважно, куда: выставка, музей, цирк, зоопарк... Это серьезная трата денег. И здесь мы соревнуемся друг с другом, прежде всего, через качество", — добавил он.
В целом, отметил Запашный, поток зрителей после пандемии уже начал восстанавливаться, но факторы текущих событий влияют на этот процесс, темпы восстановления трудно прогнозируемы в цифрах.
"Каждый день какие-то новые события у нас по всему миру происходят... То авиасообщение у нас перекрывается, то цены растут на билет, то в принципе людей начинают пугать Россией, бомбежками, началом "войны". Но тенденция к улучшению у нас есть. Вчера была среда - это тяжелый, будничный день, но где-то 80-85% вчера в зале находилось. В трехтысячном зале это большой показатель. Мы продолжаем работать, из неделю в неделю сохраняется положительная динамика", — объяснил Запашный.
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КультураКультураНовости культурыРоссияКино и сериалыГолливудкуда сходитьчто посмотретьЭдгард Запашный
 
 
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