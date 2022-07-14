https://ria.ru/20220714/tsirk-1802502797.html
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк - РИА Новости, 14.07.2022
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк
После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:40
2022-07-14T16:40
2022-07-14T17:12
культура
культура
новости культуры
россия
кино и сериалы
голливуд
куда сходить
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/46/1562444602_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_f28b988e83c26e21b87807899858f2ce.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.Тем не менее, Запашный подчеркнул, что кинотеатры не являются главными конкурентами цирка. "Здесь идет борьба за зрителя. Кинотеатры не являются нашими главными конкурентами, но любой поход зрителя - неважно, куда: выставка, музей, цирк, зоопарк... Это серьезная трата денег. И здесь мы соревнуемся друг с другом, прежде всего, через качество", — добавил он.В целом, отметил Запашный, поток зрителей после пандемии уже начал восстанавливаться, но факторы текущих событий влияют на этот процесс, темпы восстановления трудно прогнозируемы в цифрах."Каждый день какие-то новые события у нас по всему миру происходят... То авиасообщение у нас перекрывается, то цены растут на билет, то в принципе людей начинают пугать Россией, бомбежками, началом "войны". Но тенденция к улучшению у нас есть. Вчера была среда - это тяжелый, будничный день, но где-то 80-85% вчера в зале находилось. В трехтысячном зале это большой показатель. Мы продолжаем работать, из неделю в неделю сохраняется положительная динамика", — объяснил Запашный.
https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799194723.html
россия
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/46/1562444602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb028e41f8dfa0ca7be588455decae8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, россия, кино и сериалы, голливуд, куда сходить , что посмотреть , эдгард запашный
16:40 14.07.2022 (обновлено: 17:12 14.07.2022)
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк, говорит Запашный
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. После ухода Голливуда с российского кинорынка зритель ушел в цирк, даже в будни в Большом Московском цирке загрузка зала составляет порядка 80%, рассказал РИА Новости гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
"Я точно почувствовал всплеск зрителя, когда Голливуд съехал с кинотеатров. Я созвонился в тот день с коллегами, звонил в течение недели по всем циркам, и все говорили, что зрительский поток увеличился. Я понимаю, что во все времена "хлеба и зрелищ народу" является актуальным, и после решения первого вопроса народ все-таки ищет себе зрелище. Кинотеатр — это тоже один из видов постоянного развлечения, так сказать, массового характера. И когда там появились определенные трудности, контента стало в разы меньше, этот поток зрителей немножко переориентировался, и к нам стали больше ходить", — сказал собеседник агентства.
Тем не менее, Запашный подчеркнул, что кинотеатры не являются главными конкурентами цирка. "Здесь идет борьба за зрителя. Кинотеатры не являются нашими главными конкурентами, но любой поход зрителя - неважно, куда: выставка, музей, цирк, зоопарк... Это серьезная трата денег. И здесь мы соревнуемся друг с другом, прежде всего, через качество", — добавил он.
В целом, отметил Запашный, поток зрителей после пандемии уже начал восстанавливаться, но факторы текущих событий влияют на этот процесс, темпы восстановления трудно прогнозируемы в цифрах.
"Каждый день какие-то новые события у нас по всему миру происходят... То авиасообщение у нас перекрывается, то цены растут на билет, то в принципе людей начинают пугать Россией, бомбежками, началом "войны". Но тенденция к улучшению у нас есть. Вчера была среда - это тяжелый, будничный день, но где-то 80-85% вчера в зале находилось. В трехтысячном зале это большой показатель. Мы продолжаем работать, из неделю в неделю сохраняется положительная динамика", — объяснил Запашный.