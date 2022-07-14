https://ria.ru/20220714/tsifrovizatsiya-1802439141.html
Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности
Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности - РИА Новости, 14.07.2022
Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности
Программы цифровизации в Мурманской области будут внедряться в таких сферах, как здравоохранение и безопасность городов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:26
2022-07-14T14:26
2022-07-14T14:26
мурманская область
общество
мурманская область
россия
калуга
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Программы цифровизации в Мурманской области будут внедряться в таких сферах, как здравоохранение и безопасность городов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис журналистам в кулуарах форума "Умный город: новые вызовы", который открылся в Мурманске в четверг.Кроме того, в регионе также появится единый медицинский портал. "Он тоже позволит объединить в себе все те базы, которые есть в медицинских учреждениях, чтобы человек просто понимал, что где происходит, включая историю с цифровой медицинской книжкой", - пояснил Чибис, добавив, что в медицине будут перестраиваться системы работы, чтобы сократить время на бюрократические процедуры.Еще одним важным направлением работы станет внедрение в муниципалитетах систем интеллектуального видеонаблюдения, это поможет снизить уровень преступности и повысить безопасность городов. Внимание будет уделено и безопасности образовательных учреждений."Ощущение комфорта, безопасности и спокойствия – очень большой запрос от людей", - добавил глава региона.Ранее, выступая на пленарной сессии, Чибис сообщил, что Мурманская область является одним из лидеров цифровизации в стране, здесь реализуется 10 направлений цифровизации, запущен востребованный портал "Наш Север", на котором зарегистрировано более 44 тысяч жителей.Организаторами форума "Умный город: новые вызовы" выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В мероприятиях примут участие представители правительства РФ, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли. В его рамках также состоится первый всероссийский молодежный форум "Умный город".Форум продлится в течение трех дней: в программе - экспертные и стратегические сессии, практикумы, кибер-игры и хакатон. В первый день проходят пленарные заседания и сессии по теме цифровизации, а также лекции для региональных управленцев по вопросам внедрения и практического применения технологий умного города. Нововведением станет экспертная гостиная "Из первых рук".Первый всероссийский форум "Умный город" прошел в марте 2019 года в Калуге. В нем приняли участие около 400 делегатов, представители всех регионов страны, крупнейшие компании. Второй форум прошел в Белгороде в апреле 2021 года и подтвердил свое звание уникальной площадки для выстраивания прямого диалога между властью, бизнесом и экспертами.
https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html
https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, россия, калуга, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности
Цифровизация в Мурманской области продолжится в медицине и сфере безопасности
МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Программы цифровизации в Мурманской области будут внедряться в таких сферах, как здравоохранение и безопасность городов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис журналистам в кулуарах форума "Умный город: новые вызовы", который открылся в Мурманске в четверг.
"Это важный и по большому счету банальный вопрос – дозвониться и быстро записаться в поликлиники… Мы внедряем… новую платформу, которая позволит дозвониться и записаться с минимальными временными издержками", - сказал Чибис. Он пояснил, что несовершенство этой системы показала пандемия коронавируса, когда многие пациенты не могли дозвониться в медицинские учреждения региона.
Кроме того, в регионе также появится единый медицинский портал. "Он тоже позволит объединить в себе все те базы, которые есть в медицинских учреждениях, чтобы человек просто понимал, что где происходит, включая историю с цифровой медицинской книжкой", - пояснил Чибис, добавив, что в медицине будут перестраиваться системы работы, чтобы сократить время на бюрократические процедуры.
Еще одним важным направлением работы станет внедрение в муниципалитетах систем интеллектуального видеонаблюдения, это поможет снизить уровень преступности и повысить безопасность городов. Внимание будет уделено и безопасности образовательных учреждений.
"Ощущение комфорта, безопасности и спокойствия – очень большой запрос от людей", - добавил глава региона.
Ранее, выступая на пленарной сессии, Чибис сообщил, что Мурманская область является одним из лидеров цифровизации в стране, здесь реализуется 10 направлений цифровизации, запущен востребованный портал "Наш Север", на котором зарегистрировано более 44 тысяч жителей.
Организаторами форума "Умный город: новые вызовы" выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В мероприятиях примут участие представители правительства РФ, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли. В его рамках также состоится первый всероссийский молодежный форум "Умный город".
Форум продлится в течение трех дней: в программе - экспертные и стратегические сессии, практикумы, кибер-игры и хакатон. В первый день проходят пленарные заседания и сессии по теме цифровизации, а также лекции для региональных управленцев по вопросам внедрения и практического применения технологий умного города. Нововведением станет экспертная гостиная "Из первых рук".
Первый всероссийский форум "Умный город" прошел в марте 2019 года в Калуге. В нем приняли участие около 400 делегатов, представители всех регионов страны, крупнейшие компании. Второй форум прошел в Белгороде в апреле 2021 года и подтвердил свое звание уникальной площадки для выстраивания прямого диалога между властью, бизнесом и экспертами.