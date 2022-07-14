https://ria.ru/20220714/tsifrovizatsiya-1802439141.html

Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности

Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности - РИА Новости, 14.07.2022

Мурманская область продолжит цифровизировать сферы медицины и безопасности

Программы цифровизации в Мурманской области будут внедряться в таких сферах, как здравоохранение и безопасность городов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:26

2022-07-14T14:26

2022-07-14T14:26

мурманская область

общество

мурманская область

россия

калуга

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg

МУРМАНСК, 14 июл – РИА Новости. Программы цифровизации в Мурманской области будут внедряться в таких сферах, как здравоохранение и безопасность городов, сообщил губернатор региона Андрей Чибис журналистам в кулуарах форума "Умный город: новые вызовы", который открылся в Мурманске в четверг.Кроме того, в регионе также появится единый медицинский портал. "Он тоже позволит объединить в себе все те базы, которые есть в медицинских учреждениях, чтобы человек просто понимал, что где происходит, включая историю с цифровой медицинской книжкой", - пояснил Чибис, добавив, что в медицине будут перестраиваться системы работы, чтобы сократить время на бюрократические процедуры.Еще одним важным направлением работы станет внедрение в муниципалитетах систем интеллектуального видеонаблюдения, это поможет снизить уровень преступности и повысить безопасность городов. Внимание будет уделено и безопасности образовательных учреждений."Ощущение комфорта, безопасности и спокойствия – очень большой запрос от людей", - добавил глава региона.Ранее, выступая на пленарной сессии, Чибис сообщил, что Мурманская область является одним из лидеров цифровизации в стране, здесь реализуется 10 направлений цифровизации, запущен востребованный портал "Наш Север", на котором зарегистрировано более 44 тысяч жителей.Организаторами форума "Умный город: новые вызовы" выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В мероприятиях примут участие представители правительства РФ, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли. В его рамках также состоится первый всероссийский молодежный форум "Умный город".Форум продлится в течение трех дней: в программе - экспертные и стратегические сессии, практикумы, кибер-игры и хакатон. В первый день проходят пленарные заседания и сессии по теме цифровизации, а также лекции для региональных управленцев по вопросам внедрения и практического применения технологий умного города. Нововведением станет экспертная гостиная "Из первых рук".Первый всероссийский форум "Умный город" прошел в марте 2019 года в Калуге. В нем приняли участие около 400 делегатов, представители всех регионов страны, крупнейшие компании. Второй форум прошел в Белгороде в апреле 2021 года и подтвердил свое звание уникальной площадки для выстраивания прямого диалога между властью, бизнесом и экспертами.

https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html

https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html

мурманская область

россия

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мурманская область, россия, калуга, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)