https://ria.ru/20220714/trassa-1802455553.html

Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года

Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года - РИА Новости, 14.07.2022

Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года

Движение на 15-километровом участке федеральной трассы А-133 возле села Боринское после капитального ремонта, который был начат год назад, возобновится до конца РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:16

2022-07-14T15:16

2022-07-14T15:16

липецкая область

игорь артамонов

автомобильные дороги

ремонт

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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Движение на 15-километровом участке федеральной трассы А-133 возле села Боринское после капитального ремонта, который был начат год назад, возобновится до конца этого года, на сегодняшний день выполнено 60% ремонтных работ, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, в ближайшее дорожники готовятся сдать важный восьмикилометровый участок трассы, ремонт которого стал настоящим испытанием и для машин и для людей, живущих в этом районе: объездной путь на время ремонта пришлось проложить по селу. Остальные семь километров трассы планируется сдать в ноябре. В результате проведенной реконструкции количество полос движения на этом участке автодороги увеличится до четырех — по две полосы в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением, что, в свою очередь, обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность трассы с высокой интенсивностью движения — в сутки там проезжает около 20 тысяч автомобилей. "От хорошего состояния дорог зависит безопасность движения. В регионе ежегодно увеличиваются объёмы дорожного ремонта. Транспортная сеть становится более надёжной и комфортной", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220713/zernovye-1802130203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, автомобильные дороги, ремонт