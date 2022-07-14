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Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года - РИА Новости, 14.07.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220714/trassa-1802455553.html
Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года
Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года - РИА Новости, 14.07.2022
Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года
Движение на 15-километровом участке федеральной трассы А-133 возле села Боринское после капитального ремонта, который был начат год назад, возобновится до конца РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:16
2022-07-14T15:16
липецкая область
игорь артамонов
автомобильные дороги
ремонт
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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Движение на 15-километровом участке федеральной трассы А-133 возле села Боринское после капитального ремонта, который был начат год назад, возобновится до конца этого года, на сегодняшний день выполнено 60% ремонтных работ, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, в ближайшее дорожники готовятся сдать важный восьмикилометровый участок трассы, ремонт которого стал настоящим испытанием и для машин и для людей, живущих в этом районе: объездной путь на время ремонта пришлось проложить по селу. Остальные семь километров трассы планируется сдать в ноябре. В результате проведенной реконструкции количество полос движения на этом участке автодороги увеличится до четырех — по две полосы в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением, что, в свою очередь, обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность трассы с высокой интенсивностью движения — в сутки там проезжает около 20 тысяч автомобилей. "От хорошего состояния дорог зависит безопасность движения. В регионе ежегодно увеличиваются объёмы дорожного ремонта. Транспортная сеть становится более надёжной и комфортной", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, автомобильные дороги, ремонт
15:16 14.07.2022
 

Артамонов: движение по трассе А-133 под Липецком возобновится в конце года

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Движение на 15-километровом участке федеральной трассы А-133 возле села Боринское после капитального ремонта, который был начат год назад, возобновится до конца этого года, на сегодняшний день выполнено 60% ремонтных работ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в ближайшее дорожники готовятся сдать важный восьмикилометровый участок трассы, ремонт которого стал настоящим испытанием и для машин и для людей, живущих в этом районе: объездной путь на время ремонта пришлось проложить по селу.
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Остальные семь километров трассы планируется сдать в ноябре. В результате проведенной реконструкции количество полос движения на этом участке автодороги увеличится до четырех — по две полосы в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением, что, в свою очередь, обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность трассы с высокой интенсивностью движения — в сутки там проезжает около 20 тысяч автомобилей.
"От хорошего состояния дорог зависит безопасность движения. В регионе ежегодно увеличиваются объёмы дорожного ремонта. Транспортная сеть становится более надёжной и комфортной", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАвтомобильные дорогиРемонт
 
 
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