https://ria.ru/20220714/transport-1802350596.html

На выездной сессии ВЭФ-2022 обсудили развитие транспорта на Дальнем Востоке

На выездной сессии ВЭФ-2022 обсудили развитие транспорта на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.07.2022

На выездной сессии ВЭФ-2022 обсудили развитие транспорта на Дальнем Востоке

В Южно-Сахалинске состоялась выездная сессия VII Восточного экономического форума "Актуальные задачи развития электрического, водородного и газомоторного... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:27

2022-07-14T10:27

2022-07-14T10:27

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 июл – Фонд Росконгресс. В Южно-Сахалинске состоялась выездная сессия VII Восточного экономического форума "Актуальные задачи развития электрического, водородного и газомоторного транспорта на Дальнем Востоке. Проблемы и решения" в рамках Дальневосточного форума экологичного транспорта. Мероприятие провели Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Фонд Росконгресс и правительство Сахалинской области.В сессии приняли участие 9 экспертов в области развития применения и производства транспортных средств с уменьшенным углеродным следом и реализации климатических программ по достижению углеродной нейтральности. В том числе на мероприятии выступили исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Олег Попов и министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко. Модерировал дискуссию директор по консалтингу в секторе "Газ и химия", руководитель проектов VYGON Consulting Дмитрий Акишин."На Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине, созданы условия для инвесторов, готовых реализовывать проекты во многих отраслях. Налоговые льготы и административные преференции, всесторонняя поддержка Минвостокразвития России и Корпорации, доступные резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, позволяют повысить экономическую эффективность проектов по созданию инфраструктуры для развития экологичного транспорта на острове. Резиденты ТОР и СПВ уже реализуют подобные проекты. В Приморском и Хабаровском краях создаются газозаправочные станции, в Артеме строится центр по ремонту электромобилей. На ТОР „Чукотка“ реализован проект по реконструкции ветроэлектростанции. Отмечу, что меры господдержки инвесторам дорабатываются вместе с бизнесом. Нам важно понимать, с какими проблемами вы сталкиваетесь, что нужно от государства, чтобы новые предприятия в ключевых отраслях создавались на Дальнем Востоке. Сегодня уже более 500 новых производств запущено частными инвесторами в ДФО и АЗРФ в рамках префрежимов", – отметила заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по экономическому развитию Дарья Кирьянова.Развитие электрического и газомоторного транспорта в Сахалинской области и меры поддержки отрасли прокомментировал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко: "Для перехода на газомоторный и электрический транспорт для людей и предприятий созданы многие преференции и меры государственной поддержки. Это льготы по транспортному налогу; компенсации стоимости нового транспорта, переоборудования двигателей, оборудования для сервисных центров; земля под газовые заправки без торгов; единственные в стране сниженные тарифы на электроэнергию для компаний, предоставляющих услуги по зарядке электромобилей; стимулирование использования газомоторного и электрического транспорта в пассажирских перевозках и прочие меры".Модератор сессии Дмитрий Акишинподчеркнул, что по сравнению с большинством регионов России меры поддержки являются по-настоящему беспрецедентными. Сахалин действительно вкладывает большие инвестиции в декарбонизацию, достижение углеродной нейтральности, улучшение экологической обстановки на островах.Вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин рассказал о перспективах в области развития водородного транспорта в России и в мире, составляющих успеха таких проектов сегодня. Также эксперт представил пилотный проект "Водородный поезд" на Сахалине, коснулся основных вызовов при его реализации."Главная задача развития водородного транспорта во всем мире – это снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Консенсусная оценка состоит в том, что около 20% всех выбросов углекислого газа в мире производится автотранспортом. Этот объем нужно снижать. Разные страны по-разному подходят к решению этого вопроса. Один из основных драйверов решения вопроса – это развитие электротранспорта. Он в больших объемах производится и эксплуатируется во многих странах. Но у электротранспорта есть определенные недостатки, главный из них – это продолжительность зарядки и небольшая продолжительность пробега. Поэтому водородный транспорт начинает находить свое место в этом секторе. У водородных транспортных технологий есть свои существенные преимущества. Обычный водородный автомобиль или автобус можно зарядить за несколько минут, поезд – за полчаса. Есть решения, которые позволяют даже крупному коммерческому транспорту совершать пробег в тысячу километров. Водородный транспорт не выбрасывает углекислый газ, в процессе эксплуатации он производит лишь чистую воду. Сегодня в мире эксплуатируется уже несколько десятков тысяч водородных коммерческих и частных автомобилей. В ближайшие 5–10 лет по всему миру будут тысячи водородных заправок. Прежде всего водородный автотранспорт будет активнее всего внедряться в коммерческом секторе. В России, по нашему мнению, именно коммерческие водородные машины, а также общественный транспорт первыми найдут применение", – сообщил Антон Москвин.По его словам, сейчас идет работа над проектом водородного поезда на Сахалине. Это флагманский проект Госкорпорации "Росатом", который реализуется совместно с "Российскими железными дорогами", компанией "Трансмашхолдинг" и правительством Сахалинской области."Значительно продвинулись в понимании основных особенностей реализации проекта в части заправочной инфраструктуры, производства водорода, самого транспортного средства и модели эксплуатации. Основным вызовом является отсутствие развитых технологий в России. Решения мы находим, стараемся максимизировать при этом объем российских разработок в проекте. В этом году также начнутся инженерные изыскания на площадках размещения водородных производственно-заправочных комплексов. В течение ближайших нескольких лет планируем запустить проект в эксплуатацию, о конкретных сроках, учитывая текущую ситуацию, говорить сложно. В первую очередь сахалинцы увидят водородный поезд, следом появятся автобусы, коммерческие тягачи. Таким образом мы планируем внести свой водородный вклад в снижение углеродного следа в транспортной отрасли на острове", – заявил вице-президент АО "Русатом Оверсиз".Результатами работы, которую ПАО "КАМАЗ" проводит для развития зеленого транспорта, поделился директор по пассажирскому транспорту компании Самат Саттаров. Спикер также рассказал о решении, которое предлагается для развития городского пассажирского электротранспорта на Сахалине."Мы занимаемся повесткой зеленого транспорта достаточно давно и активно. Если говорить о пассажирском транспорте, то наш модельный ряд представлен как техникой на газе, так и электробусами, в прошлом году мы презентовали водоробус. В этом году будет представлен пригородный автобус на газовом топливе нового семейства, в следующем – автобус среднего класса. „КАМАЗ“ является лидером рынка электробусов в России. В прошлом году 86% всех электробусов, зарегистрированных в стране, были нашей марки. Семейство электробусов активно развивается. Емкость аккумуляторов выросла с 80 кВт до 200 кВт. Мы развиваем продукт в области потребительских свойств и эксплуатационных характеристик. В газовом секторе мы активный игрок, занимаем большую долю рынка не только в пассажирском направлении, но и в грузовом. Есть грузовики на природном газе, газодизельные машины. Достаточно широкий модельный ряд. Для Сахалина мы предлагаем низкопольный электробус на 85 пассажиров с ультрабыстрой зарядкой. Возможность подзарядки на маршруте дает дополнительный пробег, повышает коэффициент использования транспорта и отдачу на вложенный капитал", – рассказал Самат Саттаров.Выводы и предложения экспертов, работавших на выездной сессии, будут использованы для формирования деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданв соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. 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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы