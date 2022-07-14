https://ria.ru/20220714/tovary-1802226123.html

В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга

В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга - РИА Новости, 14.07.2022

В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга

Спрос на товары для туризма и кемпинга вырос в июне на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T03:52

2022-07-14T03:52

2022-07-14T03:52

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спрос на товары для туризма и кемпинга вырос в июне на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."На фоне увеличения популярности походов жители России стали чаще покупать товары для такого отдыха. По стране рост спроса на продукцию для кемпинга составил 45 процентов, на туристические инструменты — на 85 процентов", — говорится в материалах.В топ-товаров попали мультитулы, универсальные ножи, брикеты для розжига, кремний, зажигалки пьезо, вечные спички, складная мебель, портативные газовые плитки, а также походная посуда и рации.Уточняется, что чаще всего покупателями продукции для кемпинга становились жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Омска. А туристических инструментов — путешественники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Краснодара.

https://ria.ru/20220713/spisok-1802207462.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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