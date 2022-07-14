https://ria.ru/20220714/tovary-1802226123.html
В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга
В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга - РИА Новости, 14.07.2022
В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга
Спрос на товары для туризма и кемпинга вырос в июне на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:52
2022-07-14T03:52
2022-07-14T03:52
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спрос на товары для туризма и кемпинга вырос в июне на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости."На фоне увеличения популярности походов жители России стали чаще покупать товары для такого отдыха. По стране рост спроса на продукцию для кемпинга составил 45 процентов, на туристические инструменты — на 85 процентов", — говорится в материалах.В топ-товаров попали мультитулы, универсальные ножи, брикеты для розжига, кремний, зажигалки пьезо, вечные спички, складная мебель, портативные газовые плитки, а также походная посуда и рации.Уточняется, что чаще всего покупателями продукции для кемпинга становились жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Омска. А туристических инструментов — путешественники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Краснодара.
https://ria.ru/20220713/spisok-1802207462.html
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РИА Новости
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новости - туризм, россия, воронеж, ростов-на-дону, омск, туризм, туристы, покупки, краснодар, нижний новгород, челябинск, екатеринбург
В России вырос спрос на товары для туризма и кемпинга
Спрос на товары для туризма и кемпинга в России вырос на 45 процентов, отмечают эксперты
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спрос на товары для туризма и кемпинга вырос в июне на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На фоне увеличения популярности походов жители России стали чаще покупать товары для такого отдыха. По стране рост спроса на продукцию для кемпинга составил 45 процентов, на туристические инструменты — на 85 процентов", — говорится в материалах.
В топ-товаров попали мультитулы, универсальные ножи, брикеты для розжига, кремний, зажигалки пьезо, вечные спички, складная мебель, портативные газовые плитки, а также походная посуда и рации.
Уточняется, что чаще всего покупателями продукции для кемпинга становились жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Омска. А туристических инструментов — путешественники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Краснодара.