https://ria.ru/20220714/tiktok-1802397164.html
В работе TikTok в Европе произошел сбой
В работе TikTok в Европе произошел сбой - РИА Новости, 14.07.2022
В работе TikTok в Европе произошел сбой
Пользователи TikTok в ряде европейских стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:35
2022-07-14T12:35
2022-07-14T12:37
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде европейских стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 12.03 мск, наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, Нидерландов и Германии, а также из Франции и Италии.Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на сбои при соединении с сервером и отображении новостной ленты.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://ria.ru/20220714/tiktok-1802393787.html
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в мире, технологии, tiktok
12:35 14.07.2022 (обновлено: 12:37 14.07.2022)
В работе TikTok в Европе произошел сбой
Downdetector: пользователи TikTok в Европе пожаловались на сбои в работе социальной сети