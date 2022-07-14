https://ria.ru/20220714/tiktok-1802397164.html

В работе TikTok в Европе произошел сбой

В работе TikTok в Европе произошел сбой - РИА Новости, 14.07.2022

В работе TikTok в Европе произошел сбой

Пользователи TikTok в ряде европейских стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:35

2022-07-14T12:35

2022-07-14T12:37

в мире

технологии

tiktok

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде европейских стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 12.03 мск, наибольшее количество жалоб поступает из Великобритании, Нидерландов и Германии, а также из Франции и Италии.Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на сбои при соединении с сервером и отображении новостной ленты.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20220714/tiktok-1802393787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, tiktok