https://ria.ru/20220714/tiktok-1802387018.html
Эксперт объяснил, почему TikTok не снимет ограничения для россиян
Эксперт объяснил, почему TikTok не снимет ограничения для россиян - РИА Новости, 14.07.2022
Эксперт объяснил, почему TikTok не снимет ограничения для россиян
Информация о снятии ограничений для россиян в китайской социальной сети TikTok, скорее всего, фейк, компания вряд ли пойдет на это из опасений попасть под... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
технологии
россия
tiktok
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Информация о снятии ограничений для россиян в китайской социальной сети TikTok, скорее всего, фейк, компания вряд ли пойдет на это из опасений попасть под санкции, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилось сообщение со ссылкой на близкие к компании источники, что TikTok снимет все ограничения на работу в России 27 сентября. На данный момент россияне не могут загружать в приложение свой контент и вести прямые трансляции."Это, скорее всего, фейк. ...Как мы видим в текущей ситуации, большинство китайских компаний тихо покидают российский рынок. Многие перестают работать с организациями, которые попали под санкции, поэтому в этом смысле ожидать, что TikTok внезапно вернется на российский рынок, как минимум, странно", - считает Зыков.Эксперт добавил, что в марте, когда многие компании уходили из России, TikTok заявил, что не покидает российский рынок, а приостанавливает свою работы из-за закона о фейках. По его словам, социальная сеть может вернуться на российский рынок в двух случаях. "Либо должен быть отменен закон о фейках, либо должна закончиться спецоперация, и тогда они (TikTok - ред.) могут подумать", - пояснил эксперт.В начале марта китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.
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технологии, россия, tiktok
Эксперт объяснил, почему TikTok не снимет ограничения для россиян
Эксперт Зыков: TikTok не снимет ограничения для российских пользователей из страха санкций
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Информация о снятии ограничений для россиян в китайской социальной сети TikTok, скорее всего, фейк, компания вряд ли пойдет на это из опасений попасть под санкции, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
Ранее в четверг в Telegram-каналах появилось сообщение со ссылкой на близкие к компании источники, что TikTok
снимет все ограничения на работу в России
27 сентября. На данный момент россияне не могут загружать в приложение свой контент и вести прямые трансляции.
"Это, скорее всего, фейк. ...Как мы видим в текущей ситуации, большинство китайских компаний тихо покидают российский рынок. Многие перестают работать с организациями, которые попали под санкции, поэтому в этом смысле ожидать, что TikTok внезапно вернется на российский рынок, как минимум, странно", - считает Зыков.
Эксперт добавил, что в марте, когда многие компании уходили из России, TikTok заявил, что не покидает российский рынок, а приостанавливает свою работы из-за закона о фейках. По его словам, социальная сеть может вернуться на российский рынок в двух случаях. "Либо должен быть отменен закон о фейках, либо должна закончиться спецоперация, и тогда они (TikTok - ред.) могут подумать", - пояснил эксперт.
В начале марта китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.