https://ria.ru/20220714/tekhnologii-1802350423.html

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов - РИА Новости, 14.07.2022

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:27

2022-07-14T10:27

2022-07-14T11:48

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении ведомства.Это правило будет действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.Помимо этого, Роскомнадзор составил на стриминговую платформу административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — фейков о российской армии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220710/welt-1801515952.html

россия

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)