10:27 14.07.2022 (обновлено: 11:48 14.07.2022)
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов
РНК обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", — говорится в сообщении.
Это правило будет действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.
Помимо этого, Роскомнадзор составил на стриминговую платформу административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — фейков о российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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