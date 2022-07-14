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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов - РИА Новости, 14.07.2022
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Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов - РИА Новости, 14.07.2022
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов
Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:27
2022-07-14T11:48
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении ведомства.Это правило будет действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.Помимо этого, Роскомнадзор составил на стриминговую платформу административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — фейков о российской армии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
10:27 14.07.2022 (обновлено: 11:48 14.07.2022)
 
Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя законов

РНК обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Twitch как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении ведомства.

"В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", — говорится в сообщении.

Это правило будет действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.
Помимо этого, Роскомнадзор составил на стриминговую платформу административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — фейков о российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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