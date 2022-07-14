https://ria.ru/20220714/tekhnika-1802412893.html

Более 4,5 тысяч единиц техники работают на дорожных объектах Подмосковья

Более 4,5 тысяч единиц техники работают на дорожных объектах Подмосковья - РИА Новости, 14.07.2022

Более 4,5 тысяч единиц техники работают на дорожных объектах Подмосковья

Свыше 4,5 тысяч единиц техники задействовано на дорожных объектах Московской области в рамках работ по летнему содержанию, рассказал журналистам министр... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:24

2022-07-14T13:24

2022-07-14T13:24

новости подмосковья

общество

жкх

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Свыше 4,5 тысяч единиц техники задействовано на дорожных объектах Московской области в рамках работ по летнему содержанию, рассказал журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.В рамках работ производится восстановление разметки на дорогах и пешеходных переходах, мойка проезжей части, ограждений и остановочных павильонов, ликвидация травы и борщевика в полосе отвода."В начале июля приступили к третьему циклу. На региональных и муниципальных дорогах работают более 4,5 тысяч единиц спецтехники, контроль за ходом и выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры — СКПДИ", — рассказал Гержик.Он добавил, что с начала сезонных работ было восстановлено более 15,3 тысяч километров линейной разметки и порядка 11,3 тысяч пешеходных переходов, вымыто более 4,6 тысяч остановочных павильонов, а также более 17,6 тысяч километров проезжей части.

https://ria.ru/20220714/podmoskove-1802404739.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

общество, жкх, алексей гержик, московская область (подмосковье)