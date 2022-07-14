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В США женщины обвинили водителей Uber в насилии - РИА Новости, 14.07.2022
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В США женщины обвинили водителей Uber в насилии
В США женщины обвинили водителей Uber в насилии - РИА Новости, 14.07.2022
В США женщины обвинили водителей Uber в насилии
Более 500 женщин в США подали в суд на компанию Uber из-за сексуального насилия и домогательств со стороны водителей, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на иск. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:48
2022-07-14T12:48
в мире
сан-франциско
uber
сша
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Более 500 женщин в США подали в суд на компанию Uber из-за сексуального насилия и домогательств со стороны водителей, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на иск."Женщины-пассажиры в нескольких штатах были похищены, подверглись сексуальному насилию, избиению на сексуальной почве, изнасилованию, неправомерному лишению свободы, преследованию, домогательствам или иным нападениям", - говорится в документе.По данным телеканала, иск подан адвокатами фирмы Slater Slater Schulman в Верховный суд округа Сан-Франциско. Юридическая фирма заявила, что у нее около 550 клиентов с претензиями к компании, и по меньшей мере еще 150 дел активно расследуются.Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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в мире, сан-франциско, uber, сша
12:48 14.07.2022
 
В США женщины обвинили водителей Uber в насилии

CNBS: более 500 женщин в США подали в суд на Uber из-за насилия со стороны водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси Uber
Автомобиль службы такси Uber - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль службы такси Uber. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Более 500 женщин в США подали в суд на компанию Uber из-за сексуального насилия и домогательств со стороны водителей, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на иск.
"Женщины-пассажиры в нескольких штатах были похищены, подверглись сексуальному насилию, избиению на сексуальной почве, изнасилованию, неправомерному лишению свободы, преследованию, домогательствам или иным нападениям", - говорится в документе.
По данным телеканала, иск подан адвокатами фирмы Slater Slater Schulman в Верховный суд округа Сан-Франциско. Юридическая фирма заявила, что у нее около 550 клиентов с претензиями к компании, и по меньшей мере еще 150 дел активно расследуются.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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