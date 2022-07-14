https://ria.ru/20220714/sud-1802440220.html
КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу
КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу - РИА Новости, 14.07.2022
КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу
Конституционный суд (КС) России вступился за россиян, незаконно помещенных в психиатрическую больницу, направив на пересмотр дело одной из таких пациенток,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:29
2022-07-14T14:29
2022-07-14T14:29
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общество
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конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России вступился за россиян, незаконно помещенных в психиатрическую больницу, направив на пересмотр дело одной из таких пациенток, сообщает пресс-служба суда."Четырнадцатого июля… Конституционный суд РФ защитил права граждан, незаконно госпитализированных в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.Дело рассматривалось в связи с жалобой женщины, которую в 2013 году против ее воли поместили в психбольницу (где именно, не уточняется). Меньше чем через двое суток по решению комиссии профильных специалистов женщину выписали из стационара "в связи с отсутствием оснований для принудительного лечения".В 2019 году, узнав о существовании оформленной на нее медкарты с данными о принудительной госпитализации, женщина через суд потребовала признать помещение в больницу незаконным и исключить ее имя из соответствующих государственных перечней.Иск был удовлетворен частично: суд отклонил требование уничтожить медкарту, сославшись в том числе на предписание Минздрава РФ о 25-летнем сроке хранения таких документов."По мнению заявительницы, эти нормы не соответствуют статьям 41 и 55 Конституции РФ, поскольку могут препятствовать доступу к преподавательской деятельности и оформлению опекунства над совершеннолетним ребенком", - приводится в релизе КС позиция заявительницы.КС РФ признал, что если не внести в медкарту данные о незаконности госпитализации, умаляется значение соответствующего решения суда, что противоречит Конституции."Оспоренные нормы не соответствуют Конституции, так как не предусматривают необходимых для защиты прав граждан особенностей ведения, учета и хранения медицинской документации при недобровольной госпитализации… Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения… Дело гражданки Ф. подлежит пересмотру", - решил КС РФ.До внесения поправок в закон КС РФ предписал отражать в медицинской документации данные о незаконности госпитализации в психбольницу.
https://ria.ru/20220707/kompensatsiya-1800955312.html
https://ria.ru/20211220/psikhiatriya-1764493162.html
https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747521594.html
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РИА Новости
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россия, общество, здоровье - общество, конституционный суд рф
КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу
Конституционный суд встал на сторону граждан, незаконно помещенных в психбольницу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России вступился за россиян, незаконно помещенных в психиатрическую больницу, направив на пересмотр дело одной из таких пациенток, сообщает пресс-служба суда.
"Четырнадцатого июля… Конституционный суд РФ
защитил права граждан, незаконно госпитализированных в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.
Дело рассматривалось в связи с жалобой женщины, которую в 2013 году против ее воли поместили в психбольницу (где именно, не уточняется). Меньше чем через двое суток по решению комиссии профильных специалистов женщину выписали из стационара "в связи с отсутствием оснований для принудительного лечения".
В 2019 году, узнав о существовании оформленной на нее медкарты с данными о принудительной госпитализации, женщина через суд потребовала признать помещение в больницу незаконным и исключить ее имя из соответствующих государственных перечней.
Иск был удовлетворен частично: суд отклонил требование уничтожить медкарту, сославшись в том числе на предписание Минздрава РФ о 25-летнем сроке хранения таких документов.
"По мнению заявительницы, эти нормы не соответствуют статьям 41 и 55 Конституции РФ, поскольку могут препятствовать доступу к преподавательской деятельности и оформлению опекунства над совершеннолетним ребенком", - приводится в релизе КС позиция заявительницы.
КС РФ признал, что если не внести в медкарту данные о незаконности госпитализации, умаляется значение соответствующего решения суда, что противоречит Конституции.
"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции, так как не предусматривают необходимых для защиты прав граждан особенностей ведения, учета и хранения медицинской документации при недобровольной госпитализации… Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения… Дело гражданки Ф. подлежит пересмотру", - решил КС РФ.
До внесения поправок в закон КС РФ предписал отражать в медицинской документации данные о незаконности госпитализации в психбольницу.