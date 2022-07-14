https://ria.ru/20220714/sud-1802440220.html

КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу

КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу - РИА Новости, 14.07.2022

КС вступился за россиянку, незаконно помещенную в психбольницу

Конституционный суд (КС) России вступился за россиян, незаконно помещенных в психиатрическую больницу, направив на пересмотр дело одной из таких пациенток,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:29

2022-07-14T14:29

2022-07-14T14:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России вступился за россиян, незаконно помещенных в психиатрическую больницу, направив на пересмотр дело одной из таких пациенток, сообщает пресс-служба суда."Четырнадцатого июля… Конституционный суд РФ защитил права граждан, незаконно госпитализированных в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.Дело рассматривалось в связи с жалобой женщины, которую в 2013 году против ее воли поместили в психбольницу (где именно, не уточняется). Меньше чем через двое суток по решению комиссии профильных специалистов женщину выписали из стационара "в связи с отсутствием оснований для принудительного лечения".В 2019 году, узнав о существовании оформленной на нее медкарты с данными о принудительной госпитализации, женщина через суд потребовала признать помещение в больницу незаконным и исключить ее имя из соответствующих государственных перечней.Иск был удовлетворен частично: суд отклонил требование уничтожить медкарту, сославшись в том числе на предписание Минздрава РФ о 25-летнем сроке хранения таких документов."По мнению заявительницы, эти нормы не соответствуют статьям 41 и 55 Конституции РФ, поскольку могут препятствовать доступу к преподавательской деятельности и оформлению опекунства над совершеннолетним ребенком", - приводится в релизе КС позиция заявительницы.КС РФ признал, что если не внести в медкарту данные о незаконности госпитализации, умаляется значение соответствующего решения суда, что противоречит Конституции."Оспоренные нормы не соответствуют Конституции, так как не предусматривают необходимых для защиты прав граждан особенностей ведения, учета и хранения медицинской документации при недобровольной госпитализации… Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения… Дело гражданки Ф. подлежит пересмотру", - решил КС РФ.До внесения поправок в закон КС РФ предписал отражать в медицинской документации данные о незаконности госпитализации в психбольницу.

https://ria.ru/20220707/kompensatsiya-1800955312.html

https://ria.ru/20211220/psikhiatriya-1764493162.html

https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747521594.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, конституционный суд рф