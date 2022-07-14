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Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" будут судить за взятки - РИА Новости, 14.07.2022
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Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" будут судить за взятки
Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" будут судить за взятки - РИА Новости, 14.07.2022
Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" будут судить за взятки
Передано в суд уголовное дело бывшего технического директора макрорегионального филиала "Центр" компании "Ростелеком" Андрея Левакова, которому вменяют взятки... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:28
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происшествия
россия
москва
китай
ростелеком
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Передано в суд уголовное дело бывшего технического директора макрорегионального филиала "Центр" компании "Ростелеком" Андрея Левакова, которому вменяют взятки на 15 миллионов рублей за "помощь" с закупками китайских аккумуляторов, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.Леваков был задержан еще в феврале 2021 года. Официально материалы уголовного дела следствие ранее не комментировало.Следствием установлено, что в 2013-2019 годы в Москве Леваков, занимавший руководящие должности в компании "Центр-Телеком", а затем в "Ростелекоме", получил деньги и "услуги имущественного характера" более чем на 15 миллионов рублей за организацию закупок промышленных аккумуляторов из Китая.Имущество обвиняемого арестовано. Комментариями его защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html
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россия
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происшествия, россия, москва, китай, ростелеком, следственный комитет россии (ск рф)
14:28 14.07.2022 (обновлено: 15:25 14.07.2022)
 
Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" будут судить за взятки

СК: бывшего топ-менеджера "Ростелекома" Левакова будут судить за взятки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудница Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Передано в суд уголовное дело бывшего технического директора макрорегионального филиала "Центр" компании "Ростелеком" Андрея Левакова, которому вменяют взятки на 15 миллионов рублей за "помощь" с закупками китайских аккумуляторов, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Леваков был задержан еще в феврале 2021 года. Официально материалы уголовного дела следствие ранее не комментировало.
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Следствием установлено, что в 2013-2019 годы в Москве Леваков, занимавший руководящие должности в компании "Центр-Телеком", а затем в "Ростелекоме", получил деньги и "услуги имущественного характера" более чем на 15 миллионов рублей за организацию закупок промышленных аккумуляторов из Китая.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в СК РФ.
Имущество обвиняемого арестовано. Комментариями его защиты РИА Новости не располагает.
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