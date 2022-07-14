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Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
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Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса
Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:55
2022-07-14T17:58
общество
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
образование
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует горячая линия, сказал заявил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Денис Аширов."Уже порядка 829 студентов таких мы зачислили в наши университеты, сделали отдельную горячую линию по индивидуальному сопровождению таких студентов, которые сейчас хотят поступить в российские университеты с данных территорий. Порядка 1,5 тысяч обращений таких сейчас еще есть", - сказал Аширов на во время "круглого стола" комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О социальной защите и поддержке семей с детьми и молодежи в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях".По его словам, отдельный большой проект - это проект "Университетских смен", в рамках которого дети из ДНР и ЛНР приезжают в Россию и на базе подведомственных Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ отдыхают и получают психологическую помощь.
https://ria.ru/20220708/diplomy-1801260433.html
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, образование, навигатор абитуриента
17:55 14.07.2022 (обновлено: 17:58 14.07.2022)
 
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса

Более 800 студентов из Донбасса успешно поступили в российские вузы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУказатель на территории Московского городского педагогического университета
Указатель на территории Московского городского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Указатель на территории Московского городского педагогического университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует горячая линия, сказал заявил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Денис Аширов.
"Уже порядка 829 студентов таких мы зачислили в наши университеты, сделали отдельную горячую линию по индивидуальному сопровождению таких студентов, которые сейчас хотят поступить в российские университеты с данных территорий. Порядка 1,5 тысяч обращений таких сейчас еще есть", - сказал Аширов на во время "круглого стола" комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О социальной защите и поддержке семей с детьми и молодежи в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях".
По его словам, отдельный большой проект - это проект "Университетских смен", в рамках которого дети из ДНР и ЛНР приезжают в Россию и на базе подведомственных Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ отдыхают и получают психологическую помощь.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 16:02
Для поступающих в вузы в ДНР и ЛНР запустят программу двойных дипломов
 
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