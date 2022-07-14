https://ria.ru/20220714/studenty-1802520840.html

Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса

Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022

Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса

Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:55

2022-07-14T17:55

2022-07-14T17:58

общество

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

образование

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745629325_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_ce558879522230454494cd6807c47c61.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует горячая линия, сказал заявил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Денис Аширов."Уже порядка 829 студентов таких мы зачислили в наши университеты, сделали отдельную горячую линию по индивидуальному сопровождению таких студентов, которые сейчас хотят поступить в российские университеты с данных территорий. Порядка 1,5 тысяч обращений таких сейчас еще есть", - сказал Аширов на во время "круглого стола" комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О социальной защите и поддержке семей с детьми и молодежи в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях".По его словам, отдельный большой проект - это проект "Университетских смен", в рамках которого дети из ДНР и ЛНР приезжают в Россию и на базе подведомственных Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ отдыхают и получают психологическую помощь.

https://ria.ru/20220708/diplomy-1801260433.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, образование, навигатор абитуриента