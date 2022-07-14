https://ria.ru/20220714/studenty-1802520840.html
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса
Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:55
2022-07-14T17:55
2022-07-14T17:58
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 800 студентов Донбасса поступили в российские вузы и еще около 1,5 тысяч подали заявки на поступление, также для сопровождения таких студентов существует горячая линия, сказал заявил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Денис Аширов."Уже порядка 829 студентов таких мы зачислили в наши университеты, сделали отдельную горячую линию по индивидуальному сопровождению таких студентов, которые сейчас хотят поступить в российские университеты с данных территорий. Порядка 1,5 тысяч обращений таких сейчас еще есть", - сказал Аширов на во время "круглого стола" комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему: "О социальной защите и поддержке семей с детьми и молодежи в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях".По его словам, отдельный большой проект - это проект "Университетских смен", в рамках которого дети из ДНР и ЛНР приезжают в Россию и на базе подведомственных Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ отдыхают и получают психологическую помощь.
https://ria.ru/20220708/diplomy-1801260433.html
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, образование, навигатор абитуриента
17:55 14.07.2022 (обновлено: 17:58 14.07.2022)
Российские вузы приняли более 800 студентов из Донбасса
Более 800 студентов из Донбасса успешно поступили в российские вузы