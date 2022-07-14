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Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую

Украинские войска в четверг вечером выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:50

2022-07-14T20:50

2022-07-14T20:50

в мире

докучаевск

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 20.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска также в 20.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а также в 19.45 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Минеральное.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, докучаевск, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк