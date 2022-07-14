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Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую - РИА Новости, 14.07.2022
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Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую
Украинские войска в четверг вечером выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:50
2022-07-14T20:50
в мире
докучаевск
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 20.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска также в 20.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а также в 19.45 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Минеральное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, докучаевск, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк
20:50 14.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую

СЦКК: украинские войска обстреляли Докучаевск и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Докучаевску и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм; 20.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм.", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, как сообщает представительство ДНР в СЦКК, украинские войска также в 20.25 обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, а также в 19.45 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Минеральное.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреДокучаевскЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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