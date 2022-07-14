https://ria.ru/20220714/stryapovka-1802537147.html

Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку

Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку - РИА Новости, 14.07.2022

Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку

Стряповка и Новая Каменка освобождены под Соледаром в Донецкой Народной республике, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:43

2022-07-14T18:43

2022-07-14T19:01

в мире

луганская народная республика

россия

соледар

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Стряповка и Новая Каменка освобождены под Соледаром в Донецкой Народной республике, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике, заявил журналистам в четверг представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко.Ранее Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и продолжают развивать наступление."Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов. Так, сегодня, украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике. "Наступление союзных сил продолжается", - добавил Филипоненко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

луганская народная республика

россия

соледар

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в мире, луганская народная республика, россия, соледар