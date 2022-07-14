Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/stryapovka-1802537147.html
Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку
Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку - РИА Новости, 14.07.2022
Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку
Стряповка и Новая Каменка освобождены под Соледаром в Донецкой Народной республике, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:43
2022-07-14T19:01
в мире
луганская народная республика
россия
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801725639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888c67189547ec1ae4008477a5134fa0.jpg
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Стряповка и Новая Каменка освобождены под Соледаром в Донецкой Народной республике, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике, заявил журналистам в четверг представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко.Ранее Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и продолжают развивать наступление."Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов. Так, сегодня, украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике. "Наступление союзных сил продолжается", - добавил Филипоненко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
луганская народная республика
россия
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801725639_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_5aefbb2476c879f44e161afcf39134f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, соледар
18:43 14.07.2022 (обновлено: 19:01 14.07.2022)
 
Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку

Союзные силы освободили Стряповку и Новую Каменку под Соледаром в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Стряповка и Новая Каменка освобождены под Соледаром в Донецкой Народной республике, украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике, заявил журналистам в четверг представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Филипоненко заявил, что союзные силы РФ и Луганской Народной республики закрепились в 2,5 километрах от Соледара и продолжают развивать наступление.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов. Так, сегодня, украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики понесли значительные потери в живой силе и технике. "Наступление союзных сил продолжается", - добавил Филипоненко.
Британские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Британский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСоледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала