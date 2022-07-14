В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности
МИД России: США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности
Государственный флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности, заявили в МИД РФ.
Отмечается, что окончание холодной войны и восприятие западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать".
"Это подстегнуло "ястребов" в США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу. Военные авантюры США и их союзников и по сей день продолжают наносить невосполнимый ущерб государствам и целым регионам. Вместо содействия урегулированию имеющихся проблем Белый дом целенаправленно повышает уровень напряженности, провоцирует конфликтные ситуации с целью получения односторонних геостратегических и экономических дивидендов", - говорится в материалах МИД РФ, опубликованных в четверг.
В ведомстве добавили, что плачевным итогом их многолетних неоправданных агрессивных действий против суверенных государств стали десятки и сотни тысяч жертв среди мирного населения.
"Международное сообщество сотрясают непрекращающиеся волны экономических кризисов. То и дело проливается свет на правду о катастрофических гуманитарных и экологических проблемах, вызванных действиями Вашингтона. Жертвы американского "демократизаторства" до сих пор не могут оправиться от причиненного им ущерба. Промышленный потенциал некогда процветавших государств лежит в руинах. Уничтожены многие сотни объектов гражданской инфраструктуры, религиозных центров, памятников истории и архитектуры", - отмечается в сообщении министерства.