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В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности - РИА Новости, 14.07.2022
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В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности
В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности
США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:15
2022-07-14T20:15
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности, заявили в МИД РФ.Отмечается, что окончание холодной войны и восприятие западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать"."Это подстегнуло "ястребов" в США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу. Военные авантюры США и их союзников и по сей день продолжают наносить невосполнимый ущерб государствам и целым регионам. Вместо содействия урегулированию имеющихся проблем Белый дом целенаправленно повышает уровень напряженности, провоцирует конфликтные ситуации с целью получения односторонних геостратегических и экономических дивидендов", - говорится в материалах МИД РФ, опубликованных в четверг.В ведомстве добавили, что плачевным итогом их многолетних неоправданных агрессивных действий против суверенных государств стали десятки и сотни тысяч жертв среди мирного населения."Международное сообщество сотрясают непрекращающиеся волны экономических кризисов. То и дело проливается свет на правду о катастрофических гуманитарных и экологических проблемах, вызванных действиями Вашингтона. Жертвы американского "демократизаторства" до сих пор не могут оправиться от причиненного им ущерба. Промышленный потенциал некогда процветавших государств лежит в руинах. Уничтожены многие сотни объектов гражданской инфраструктуры, религиозных центров, памятников истории и архитектуры", - отмечается в сообщении министерства.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), нато
20:15 14.07.2022
 
В МИД заявили, что США намеренно повышают уровень глобальной напряженности

МИД России: США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США целенаправленно повышают уровень глобальной напряженности, заявили в МИД РФ.
Отмечается, что окончание холодной войны и восприятие западными политическими и военными элитами себя победителями в завершившемся блоковом противостоянии "вселило в них ложную убежденность в том, что демократию можно насаждать".
"Это подстегнуло "ястребов" в США и НАТО к тому, чтобы в нарушение международного права продвигать свою гегемонию и идеологический колониализм, используя для достижения своих целей военную силу. Военные авантюры США и их союзников и по сей день продолжают наносить невосполнимый ущерб государствам и целым регионам. Вместо содействия урегулированию имеющихся проблем Белый дом целенаправленно повышает уровень напряженности, провоцирует конфликтные ситуации с целью получения односторонних геостратегических и экономических дивидендов", - говорится в материалах МИД РФ, опубликованных в четверг.
В ведомстве добавили, что плачевным итогом их многолетних неоправданных агрессивных действий против суверенных государств стали десятки и сотни тысяч жертв среди мирного населения.
"Международное сообщество сотрясают непрекращающиеся волны экономических кризисов. То и дело проливается свет на правду о катастрофических гуманитарных и экологических проблемах, вызванных действиями Вашингтона. Жертвы американского "демократизаторства" до сих пор не могут оправиться от причиненного им ущерба. Промышленный потенциал некогда процветавших государств лежит в руинах. Уничтожены многие сотни объектов гражданской инфраструктуры, религиозных центров, памятников истории и архитектуры", - отмечается в сообщении министерства.
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