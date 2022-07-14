США твердо нацелены не позволить Ирану получить доступ к ядерному оружию
Байден: США твердо нацелены не позволить Ирану получить доступ к ядерному оружию
Флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США твердо нацелены не допустить, чтобы Иран смог получить доступ к ядерному оружию, заявил американский лидер Джо Байден.
"Мы имеем в виду именно то, что мы говорим. У них (Ирана) есть возможность принять договоренность, которую им предложили. Если они этого не сделают, мы обозначили абсолютно четко, что не позволим – повторяю – не допустим, чтобы Иран заполучил ядерное оружие", - сказал Байден, находящийся с визитом в Израиле, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром еврейского государства Яиром Лапидом.
Хозяин Белого дома в эти дни совершает турне на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.