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США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев - РИА Новости, 14.07.2022
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США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев
США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев - РИА Новости, 14.07.2022
США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев
США яростно критикуют оппонентов, а сами позволяют себе все, что угодно - давление на выборные процессы, коррупцию, ксенофобию и приход к власти немощных и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:51
2022-07-14T14:51
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США яростно критикуют оппонентов, а сами позволяют себе все, что угодно - давление на выборные процессы, коррупцию, ксенофобию и приход к власти немощных и нелепых старцев с одиозными родственными связями, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Внутри себя Америка тоже позволяет себе что угодно. Даже то, за что так яростно критикует любых оппонентов – по поводу и без него. Давление на выборные процессы. Коррупцию и секс-скандалы. Социальную несправедливость, ксенофобию и пропагандистскую демагогию. Неправедные суды. Приход к власти немощных, нелепых старцев, обременённых одиозными родственными связями. Это считается в порядке вещей", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, "понятно, почему получается именно так". "Ведь весь мир – массовка, которой дирижирует пресловутое deep state, "глубинное государство" – мощные теневые группы влияния на экономические и политические процессы. Во сто крат более влиятельные, чем все вместе взятые партнёры США", - заключил зампред Совбеза.
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев, совет безопасности рф
14:51 14.07.2022
 
США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев

Медведев: США позволяют себе и коррупцию, и приход к власти немощных и нелепых старцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США яростно критикуют оппонентов, а сами позволяют себе все, что угодно - давление на выборные процессы, коррупцию, ксенофобию и приход к власти немощных и нелепых старцев с одиозными родственными связями, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Внутри себя Америка тоже позволяет себе что угодно. Даже то, за что так яростно критикует любых оппонентов – по поводу и без него. Давление на выборные процессы. Коррупцию и секс-скандалы. Социальную несправедливость, ксенофобию и пропагандистскую демагогию. Неправедные суды. Приход к власти немощных, нелепых старцев, обременённых одиозными родственными связями. Это считается в порядке вещей", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, "понятно, почему получается именно так". "Ведь весь мир – массовка, которой дирижирует пресловутое deep state, "глубинное государство" – мощные теневые группы влияния на экономические и политические процессы. Во сто крат более влиятельные, чем все вместе взятые партнёры США", - заключил зампред Совбеза.
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Американская история: захватить всю Европу и обломать зубы о Россию
 
В миреРоссияСШАДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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