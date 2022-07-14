https://ria.ru/20220714/ssha-1802447848.html

США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев

США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев - РИА Новости, 14.07.2022

США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев

США яростно критикуют оппонентов, а сами позволяют себе все, что угодно - давление на выборные процессы, коррупцию, ксенофобию и приход к власти немощных и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:51

2022-07-14T14:51

2022-07-14T14:51

в мире

россия

сша

дмитрий медведев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США яростно критикуют оппонентов, а сами позволяют себе все, что угодно - давление на выборные процессы, коррупцию, ксенофобию и приход к власти немощных и нелепых старцев с одиозными родственными связями, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Внутри себя Америка тоже позволяет себе что угодно. Даже то, за что так яростно критикует любых оппонентов – по поводу и без него. Давление на выборные процессы. Коррупцию и секс-скандалы. Социальную несправедливость, ксенофобию и пропагандистскую демагогию. Неправедные суды. Приход к власти немощных, нелепых старцев, обременённых одиозными родственными связями. Это считается в порядке вещей", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, "понятно, почему получается именно так". "Ведь весь мир – массовка, которой дирижирует пресловутое deep state, "глубинное государство" – мощные теневые группы влияния на экономические и политические процессы. Во сто крат более влиятельные, чем все вместе взятые партнёры США", - заключил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, дмитрий медведев, совет безопасности рф