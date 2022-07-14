США позволяют себе все во внутренней политике, заявил Медведев
Медведев: США позволяют себе и коррупцию, и приход к власти немощных и нелепых старцев
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США яростно критикуют оппонентов, а сами позволяют себе все, что угодно - давление на выборные процессы, коррупцию, ксенофобию и приход к власти немощных и нелепых старцев с одиозными родственными связями, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Внутри себя Америка тоже позволяет себе что угодно. Даже то, за что так яростно критикует любых оппонентов – по поводу и без него. Давление на выборные процессы. Коррупцию и секс-скандалы. Социальную несправедливость, ксенофобию и пропагандистскую демагогию. Неправедные суды. Приход к власти немощных, нелепых старцев, обременённых одиозными родственными связями. Это считается в порядке вещей", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, "понятно, почему получается именно так". "Ведь весь мир – массовка, которой дирижирует пресловутое deep state, "глубинное государство" – мощные теневые группы влияния на экономические и политические процессы. Во сто крат более влиятельные, чем все вместе взятые партнёры США", - заключил зампред Совбеза.