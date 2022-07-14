Рейтинг@Mail.ru
WSJ объяснил, как Путин переиграл США - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
WSJ объяснил, как Путин переиграл США
WSJ объяснил, как Путин переиграл США - РИА Новости, 14.07.2022
WSJ объяснил, как Путин переиграл США
Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:04
2022-07-14T16:48
в мире
владимир путин
мухаммед бен сальман
джо байден
москва
россия
саудовская аравия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570429985_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_fa9da88a7a9717b5de252350c73f4567.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо, пишет The Wall Street Journal."Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его", — подчеркнул автор статьи, отметив, что такая связь важна.Как указали в издании, президент США Джо Байден, напротив, никогда не встречался с принцем Мухаммедом и даже не разговаривал с ним по телефону, а во время предвыборной кампании грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя.По мнению обозревателя, Эр-Рияд не пойдет против Москвы и не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента."Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", — отмечается в публикации.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802333247.html
https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html
москва
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570429985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e771ddca5afce68fff79543948dc67ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, мухаммед бен сальман, джо байден, москва, россия, саудовская аравия, евросоюз, санкции в отношении россии
12:04 14.07.2022 (обновлено: 16:48 14.07.2022)
 
WSJ объяснил, как Путин переиграл США

WSJ назвал крепнущие отношения Саудовской Аравии и России заслугой президента Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо, пишет The Wall Street Journal.
"Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его", — подчеркнул автор статьи, отметив, что такая связь важна.
Самолет президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 08:00
Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран
Как указали в издании, президент США Джо Байден, напротив, никогда не встречался с принцем Мухаммедом и даже не разговаривал с ним по телефону, а во время предвыборной кампании грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя.
По мнению обозревателя, Эр-Рияд не пойдет против Москвы и не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента.
"Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", — отмечается в публикации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:43
The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00
У Путина проблема: на Западе закончились соперники
 
В миреВладимир ПутинМухаммед бен СальманДжо БайденМоскваРоссияСаудовская АравияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала