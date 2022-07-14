12:04 14.07.2022 (обновлено: 16:48 14.07.2022)
WSJ объяснил, как Путин переиграл США
WSJ назвал крепнущие отношения Саудовской Аравии и России заслугой президента Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо, пишет The Wall Street Journal.
"Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его", — подчеркнул автор статьи, отметив, что такая связь важна.
13 июля, 08:00Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран
Как указали в издании, президент США Джо Байден, напротив, никогда не встречался с принцем Мухаммедом и даже не разговаривал с ним по телефону, а во время предвыборной кампании грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя.
По мнению обозревателя, Эр-Рияд не пойдет против Москвы и не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента.
"Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", — отмечается в публикации.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.