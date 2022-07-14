https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

WSJ объяснил, как Путин переиграл США

WSJ объяснил, как Путин переиграл США - РИА Новости, 14.07.2022

WSJ объяснил, как Путин переиграл США

Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:04

2022-07-14T12:04

2022-07-14T16:48

в мире

владимир путин

мухаммед бен сальман

джо байден

москва

россия

саудовская аравия

евросоюз

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия благодаря усилиям президента России Владимира Путина стала к Москве ближе, чем когда-либо, пишет The Wall Street Journal."Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его", — подчеркнул автор статьи, отметив, что такая связь важна.Как указали в издании, президент США Джо Байден, напротив, никогда не встречался с принцем Мухаммедом и даже не разговаривал с ним по телефону, а во время предвыборной кампании грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя.По мнению обозревателя, Эр-Рияд не пойдет против Москвы и не станет помогать Вашингтону в добыче нефти, даже несмотря на визит американского президента."Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений", — отмечается в публикации.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на морские поставки нефти.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802333247.html

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

москва

россия

саудовская аравия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, мухаммед бен сальман, джо байден, москва, россия, саудовская аравия, евросоюз, санкции в отношении россии