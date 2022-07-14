https://ria.ru/20220714/spetspremii-1802454452.html
На Ямале увеличат размер спецпремии в сфере культуры в десять раз
На Ямале увеличат размер спецпремии в сфере культуры в десять раз - РИА Новости, 14.07.2022
На Ямале увеличат размер спецпремии в сфере культуры в десять раз
Размер спецпремии в сфере культуры в десять раз увеличат в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:13
2022-07-14T15:13
2022-07-14T15:13
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Размер спецпремии в сфере культуры в десять раз увеличат в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Специальную профессиональную премию в сфере культуры "Событие года" ждут изменения. Учреждения культуры Ямала за реализацию уникального творческого проекта смогут претендовать на поощрение в размере одного миллиона рублей, вместо 100 тысяч рублей ранее", - говорится в сообщении.Сегодня "Событие года" - единственная в регионе награда, которая вручается по итогам года учреждениям культуры и детским школам искусств за новаторский и социально значимый творческий проект. Реализация проектов, отмеченных премией, напрямую влияет на разнообразие культурного досуга и качество жизни граждан."Те проекты, которые расширяют перечень предоставляемых услуг и максимально учитывают интересы населения, мы, безусловно, стараемся поддержать. В настоящее время объем вознаграждения лауреату премии не сопоставим с ее значимостью. Чтобы повысить престиж творческих профессий, усовершенствовать деятельность творческих коллективов, мы предложили увеличить ее размер. Данное предложение поддержал губернатор Ямала", - приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.Специальная премия присуждается на Ямале с 2005 года. Все проекты, ставшие лауреатами премии, отличаются новизной и оригинальностью. В разные годы событием года становились проекты: "Хор родителей обучающихся МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой" из Салехарда, "Губкинская модельная библиотека – новый виток развития", "Театр. Быть или не быть…", фестиваль современного искусства "Будь больше!" из Ноябрьска и другие.Средства премии направляются на поддержку действующего проекта, а также на его представление на выставочных, конкурсных мероприятиях и на создание новых проектов в рамках основной деятельности, уточняют власти.
https://ria.ru/20220629/granty-1799020076.html
https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Размер спецпремии в сфере культуры в десять раз увеличат в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Специальную профессиональную премию в сфере культуры "Событие года" ждут изменения. Учреждения культуры Ямала
за реализацию уникального творческого проекта смогут претендовать на поощрение в размере одного миллиона рублей, вместо 100 тысяч рублей ранее", - говорится в сообщении.
Сегодня "Событие года" - единственная в регионе награда, которая вручается по итогам года учреждениям культуры и детским школам искусств за новаторский и социально значимый творческий проект. Реализация проектов, отмеченных премией, напрямую влияет на разнообразие культурного досуга и качество жизни граждан.
"Те проекты, которые расширяют перечень предоставляемых услуг и максимально учитывают интересы населения, мы, безусловно, стараемся поддержать. В настоящее время объем вознаграждения лауреату премии не сопоставим с ее значимостью. Чтобы повысить престиж творческих профессий, усовершенствовать деятельность творческих коллективов, мы предложили увеличить ее размер. Данное предложение поддержал губернатор Ямала", - приводятся в сообщении слова директора департамента культуры ЯНАО Евгения Колтунова.
Специальная премия присуждается на Ямале с 2005 года. Все проекты, ставшие лауреатами премии, отличаются новизной и оригинальностью. В разные годы событием года становились проекты: "Хор родителей обучающихся МАОУ ДО "ДШИ им. Е.В. Образцовой" из Салехарда
, "Губкинская модельная библиотека – новый виток развития", "Театр. Быть или не быть…", фестиваль современного искусства "Будь больше!" из Ноябрьска
и другие.
Средства премии направляются на поддержку действующего проекта, а также на его представление на выставочных, конкурсных мероприятиях и на создание новых проектов в рамках основной деятельности, уточняют власти.