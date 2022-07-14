https://ria.ru/20220714/sotsseti-1802411783.html
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях - РИА Новости, 14.07.2022
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:19
2022-07-14T13:19
2022-07-14T13:32
владимир путин
общество
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_fcd0e27952141d68084c99e5672c256f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов власти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. В документе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Ранее для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве были требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно - сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.
https://ria.ru/20220409/uslugi-1782671362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_253:0:2243:1493_1920x0_80_0_0_18629c221b692c09a545c4ccb68970f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, технологии, россия
13:19 14.07.2022 (обновлено: 13:32 14.07.2022)
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях
Путин подписал закон, обязывающий органы власти создать официальные страницы в соцсетях
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ
. Закон устанавливает обязанность для органов власти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. В документе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.
Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Ранее для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве были требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно - сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.