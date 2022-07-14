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Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях - РИА Новости, 14.07.2022
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:19
2022-07-14T13:32
владимир путин
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов власти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. В документе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Ранее для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве были требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно - сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.
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владимир путин, общество, технологии, россия
13:19 14.07.2022 (обновлено: 13:32 14.07.2022)
 
Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях

Путин подписал закон, обязывающий органы власти создать официальные страницы в соцсетях

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов власти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. В документе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.
Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.
Ранее для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве были требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно - сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.
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