https://ria.ru/20220714/sotsseti-1802411783.html

Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях

Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях - РИА Новости, 14.07.2022

Путин обязал органы власти создать официальные страницы в соцсетях

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:19

2022-07-14T13:19

2022-07-14T13:32

владимир путин

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов власти создавать и использовать официальные страницы в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. В документе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.Ранее для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве были требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно - сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются соцсети.

https://ria.ru/20220409/uslugi-1782671362.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, технологии, россия