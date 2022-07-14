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Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества

Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 14.07.2022

Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества

Тверская область и Торгово-промышленная палата договорились о развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:21

2022-07-14T17:21

2022-07-14T17:21

тверская область

игорь руденя

тверская область

торгово-промышленная палата рф

сергей катырин

экономика

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ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. Тверская область и Торгово-промышленная палата договорились о развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня в это очень непростое время мы, как и вся страна, занимаемся выполнением главной задачи – это формирование технологического суверенитета нашего государства. В условиях санкционного давления мы получили дополнительные возможности для того, чтобы развивать и компетенции, и новые направления. Считаем, что сотрудничество с Торгово-промышленной палатой для нас особенно важно", – сказал глава региона Игорь Руденя на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.В свою очередь глава ТПП обратился к тверским властям с просьбой рассмотреть вопрос о принятии регионального закона о Тверской торгово-промышленной палате."Это даёт возможность дополнительно и органам власти, и палате использовать свои ресурсы для того, чтобы выполнять функции по содействию развития экономики", – сказал Катырин, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.Губернатор сообщил, что вопрос по разработке соответствующего регионального закона будет рассмотрен.

https://ria.ru/20220707/finansirovanie-1800910663.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, экономика