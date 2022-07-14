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Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 14.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220714/sotrudnichestvo-1802502525.html
Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества
Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 14.07.2022
Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества
Тверская область и Торгово-промышленная палата договорились о развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:21
2022-07-14T17:21
тверская область
игорь руденя
тверская область
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
экономика
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ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. Тверская область и Торгово-промышленная палата договорились о развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня в это очень непростое время мы, как и вся страна, занимаемся выполнением главной задачи – это формирование технологического суверенитета нашего государства. В условиях санкционного давления мы получили дополнительные возможности для того, чтобы развивать и компетенции, и новые направления. Считаем, что сотрудничество с Торгово-промышленной палатой для нас особенно важно", – сказал глава региона Игорь Руденя на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.В свою очередь глава ТПП обратился к тверским властям с просьбой рассмотреть вопрос о принятии регионального закона о Тверской торгово-промышленной палате."Это даёт возможность дополнительно и органам власти, и палате использовать свои ресурсы для того, чтобы выполнять функции по содействию развития экономики", – сказал Катырин, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.Губернатор сообщил, что вопрос по разработке соответствующего регионального закона будет рассмотрен.
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игорь руденя, тверская область, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, экономика
17:21 14.07.2022
 

Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества

© Фото : Правительство Тверской областиТверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества
Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. Тверская область и Торгово-промышленная палата договорились о развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в это очень непростое время мы, как и вся страна, занимаемся выполнением главной задачи – это формирование технологического суверенитета нашего государства. В условиях санкционного давления мы получили дополнительные возможности для того, чтобы развивать и компетенции, и новые направления. Считаем, что сотрудничество с Торгово-промышленной палатой для нас особенно важно", – сказал глава региона Игорь Руденя на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.
В свою очередь глава ТПП обратился к тверским властям с просьбой рассмотреть вопрос о принятии регионального закона о Тверской торгово-промышленной палате.
"Это даёт возможность дополнительно и органам власти, и палате использовать свои ресурсы для того, чтобы выполнять функции по содействию развития экономики", – сказал Катырин, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Губернатор сообщил, что вопрос по разработке соответствующего регионального закона будет рассмотрен.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринЭкономика
 
 
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