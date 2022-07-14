Руденя: Тверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества
© Фото : Правительство Тверской областиТверская область и ТПП РФ договорились о развитии сотрудничества
© Фото : Правительство Тверской области
ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. Тверская область и Торгово-промышленная палата договорились о развитии сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в это очень непростое время мы, как и вся страна, занимаемся выполнением главной задачи – это формирование технологического суверенитета нашего государства. В условиях санкционного давления мы получили дополнительные возможности для того, чтобы развивать и компетенции, и новые направления. Считаем, что сотрудничество с Торгово-промышленной палатой для нас особенно важно", – сказал глава региона Игорь Руденя на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.
В свою очередь глава ТПП обратился к тверским властям с просьбой рассмотреть вопрос о принятии регионального закона о Тверской торгово-промышленной палате.
"Это даёт возможность дополнительно и органам власти, и палате использовать свои ресурсы для того, чтобы выполнять функции по содействию развития экономики", – сказал Катырин, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Губернатор сообщил, что вопрос по разработке соответствующего регионального закона будет рассмотрен.