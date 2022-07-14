06:11 14.07.2022 (обновлено: 07:32 14.07.2022)
"Медведи SS" рассказали, когда у нацбатов появилось зарубежное снаряжение
Командир "Медведей SS" Кравцов: зарубежное снаряжение у нацбатов было еще до 24 февраля
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину направленного действия DM22 в Донецкой области. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации, заявил РИА Новости пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов.
По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.
"У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал пленный командир нацбата.
При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия.
"Вооружение — только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — пояснил пленный.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".