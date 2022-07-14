https://ria.ru/20220714/snaryazhenie-1802325966.html

"Медведи SS" рассказали, когда у нацбатов появилось зарубежное снаряжение

"Медведи SS" рассказали, когда у нацбатов появилось зарубежное снаряжение - РИА Новости, 14.07.2022

"Медведи SS" рассказали, когда у нацбатов появилось зарубежное снаряжение

Практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации, заявил РИА Новости пленный... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:11

2022-07-14T06:11

2022-07-14T07:32

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

javelin (птрк)

украина

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МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации, заявил РИА Новости пленный командир нацбата "Медведи SS" Александр Кравцов.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами."У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал пленный командир нацбата.При этом, по его словам, во время окружения российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе у находящихся там нацбатов начались проблемы с поставками западного оружия."Вооружение — только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — пояснил пленный.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html

мариуполь

украина

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в мире, мариуполь, javelin (птрк), украина