https://ria.ru/20220714/sk-1802566782.html

СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных

СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022

СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных

Следственный комитет России зафиксирует данные о новых преступлениях украинских националистов против мирных жителей Донецка и Харьковской области, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:22

2022-07-14T21:22

2022-07-14T21:22

россия

донецк (днр)

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует данные о новых преступлениях украинских националистов против мирных жителей Донецка и Харьковской области, сообщает ведомство.По данным ведомства, в результате обстрела Ворошиловского района и Петровского районов Донецка украинскими силовиками погибли два человека, еще семь мирных жителей получили ранения. В городе Изюме Харьковской области двое жителей погибли, еще 15 получили ранения в результате обстрелов. Погиб трехлетний ребенок из-за детонации взрывного устройства в Херсонской области. Также в результате атаки двое сотрудников исправительной колонии в районе Горловки получили ранения."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для привлечения их к уголовной ответственности", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801401198.html

россия

донецк (днр)

харьковская область

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россия, донецк (днр), харьковская область, следственный комитет россии (ск рф)