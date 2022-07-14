https://ria.ru/20220714/sk-1802566782.html
СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных
СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022
СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных
Следственный комитет России зафиксирует данные о новых преступлениях украинских националистов против мирных жителей Донецка и Харьковской области, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:22
2022-07-14T21:22
2022-07-14T21:22
россия
донецк (днр)
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует данные о новых преступлениях украинских националистов против мирных жителей Донецка и Харьковской области, сообщает ведомство.По данным ведомства, в результате обстрела Ворошиловского района и Петровского районов Донецка украинскими силовиками погибли два человека, еще семь мирных жителей получили ранения. В городе Изюме Харьковской области двое жителей погибли, еще 15 получили ранения в результате обстрелов. Погиб трехлетний ребенок из-за детонации взрывного устройства в Херсонской области. Также в результате атаки двое сотрудников исправительной колонии в районе Горловки получили ранения."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для привлечения их к уголовной ответственности", - сообщается в Telegram-канале СК РФ.
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801401198.html
россия
донецк (днр)
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россия, донецк (днр), харьковская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных
СК зафиксирует данные об очередных преступлениях украинских военных против жителей Донецка