https://ria.ru/20220714/sapery-1802568013.html

Российские саперы обезвредили 60 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили 60 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022

Российские саперы обезвредили 60 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 3 935,68 гектара территории, обезвредили 59 113 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в четверг начальник... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:36

2022-07-14T21:36

2022-07-14T21:36

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 3 935,68 гектара территории, обезвредили 59 113 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Как сообщил Мизинцев, отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 3 935,68 га территории (в том числе за сутки – 38,81 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 59 113 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 2 026", - заявил Мизинцев.По его словам, федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

россия

луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)