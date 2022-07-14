https://ria.ru/20220714/rozysk-1802482390.html

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых - РИА Новости, 14.07.2022

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых

МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:21

2022-07-14T16:21

2022-07-14T16:21

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

москва

pussy riot

московский городской суд

мария алехина

екатерина самуцевич

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье Уголовного кодекса РФ идет речь, не уточняется.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

https://ria.ru/20220511/alekhina-1787851776.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, москва, pussy riot, московский городской суд, мария алехина, екатерина самуцевич, надежда толоконникова