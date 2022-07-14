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В Ростове-на-Дону спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров - РИА Новости, 14.07.2022
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https://ria.ru/20220714/rostov-na-donu-1802486030.html
В Ростове-на-Дону спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров
В Ростове-на-Дону спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров - РИА Новости, 14.07.2022
В Ростове-на-Дону спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что поручил спасателям проверить работоспособность всех пожарных гидрантов в городе и провести... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:30
2022-07-14T16:30
ростовская область
общество
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что поручил спасателям проверить работоспособность всех пожарных гидрантов в городе и провести учения с экстренными службами.Вопрос профилактики пожаров на территории города в текущем году рассматривался на коллегии администрации города. Было отмечено, что число пожаров в Ростове-на-Дону в текущем году выросло на 51%, число получивших травмы - на 54%. Основная причина - неосторожное обращение с огнем.Он добавил, что для минимизации числа пожаров также ведется мониторинг территории при помощи камер видеонаблюдения, ежедневные объезды районов межведомственными оперативными группами. Также проводятся рейдовые обследования территорий, прилегающих к садам и дачам, железнодорожным путям, сооружениям тепло- и энергоснабжения, лесополосам.Для предотвращения лесных пожаров управлением благоустройства и лесного хозяйства города проводится прокладка минерализованных полос, обновление противопожарных разрывов, прочистка квартальных просек и покос травы. Также ведутся работы по санитарной очистке территории городских лесов от мусора и ликвидации свалок.
https://ria.ru/20220714/blagoustroystvo-1802333925.html
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общество, россия, ростов-на-дону
16:30 14.07.2022
 
В Ростове-на-Дону спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров

Глава администрации Ростова-на-Дону: спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник с пожарным гидрантом
Сотрудник с пожарным гидрантом - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Сотрудник с пожарным гидрантом. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что поручил спасателям проверить работоспособность всех пожарных гидрантов в городе и провести учения с экстренными службами.
Вопрос профилактики пожаров на территории города в текущем году рассматривался на коллегии администрации города. Было отмечено, что число пожаров в Ростове-на-Дону в текущем году выросло на 51%, число получивших травмы - на 54%. Основная причина - неосторожное обращение с огнем.
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"По итогам коллегии поручил управлению по делам ГО и ЧС усилить информационную работу с населением по профилактике бытовых пожаров, проверить работу пожарных гидрантов, а также провести совместные учения со службами экстренного реагирования", - написал Логвиненко в Telegram.
Он добавил, что для минимизации числа пожаров также ведется мониторинг территории при помощи камер видеонаблюдения, ежедневные объезды районов межведомственными оперативными группами. Также проводятся рейдовые обследования территорий, прилегающих к садам и дачам, железнодорожным путям, сооружениям тепло- и энергоснабжения, лесополосам.
Для предотвращения лесных пожаров управлением благоустройства и лесного хозяйства города проводится прокладка минерализованных полос, обновление противопожарных разрывов, прочистка квартальных просек и покос травы. Также ведутся работы по санитарной очистке территории городских лесов от мусора и ликвидации свалок.
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