В Ростове-на-Дону спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров
Глава администрации Ростова-на-Дону: спасатели проверят все гидранты в сезон пожаров
Сотрудник с пожарным гидрантом. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что поручил спасателям проверить работоспособность всех пожарных гидрантов в городе и провести учения с экстренными службами.
Вопрос профилактики пожаров на территории города в текущем году рассматривался на коллегии администрации города. Было отмечено, что число пожаров в Ростове-на-Дону в текущем году выросло на 51%, число получивших травмы - на 54%. Основная причина - неосторожное обращение с огнем.
"По итогам коллегии поручил управлению по делам ГО и ЧС усилить информационную работу с населением по профилактике бытовых пожаров, проверить работу пожарных гидрантов, а также провести совместные учения со службами экстренного реагирования", - написал Логвиненко в Telegram.
Он добавил, что для минимизации числа пожаров также ведется мониторинг территории при помощи камер видеонаблюдения, ежедневные объезды районов межведомственными оперативными группами. Также проводятся рейдовые обследования территорий, прилегающих к садам и дачам, железнодорожным путям, сооружениям тепло- и энергоснабжения, лесополосам.
Для предотвращения лесных пожаров управлением благоустройства и лесного хозяйства города проводится прокладка минерализованных полос, обновление противопожарных разрывов, прочистка квартальных просек и покос травы. Также ведутся работы по санитарной очистке территории городских лесов от мусора и ликвидации свалок.