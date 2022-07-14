https://ria.ru/20220714/rosgvardiya-1802346898.html

Росгвардия обнаружила подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области

Росгвардия обнаружила подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2022

Росгвардия обнаружила подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области

Росгвардейцы нашли подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области и изъяли крупные партии оружия, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:15

2022-07-14T10:15

2022-07-14T10:15

специальная военная операция на украине

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запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Росгвардейцы нашли подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области и изъяли крупные партии оружия, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы обнаружили в доме действующего военнослужащего ВСУ тщательно замаскированную подпольную мастерскую по переделке оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в релизе.Спецназовцы изъяли два ручных противотанковых гранатомета, два выстрела ПТУР, снаряды различного калибра, три охотничьих ружья, 23 гранаты, более 12,5 тысяч патронов к стрелковому оружию, пять килограммов пороха и военное обмундирование украинских войск.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802344442.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)