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Капитальный ремонт проведут в 62 школах МО в этом году - РИА Новости, 14.07.2022
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Новости Подмосковья
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Капитальный ремонт проведут в 62 школах МО в этом году
Капитальный ремонт проведут в 62 школах МО в этом году - РИА Новости, 14.07.2022
Капитальный ремонт проведут в 62 школах МО в этом году
Более 60 школ планируют капитально отремонтировать в Московской области в 2022 году. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил три школы в городском... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:50
2022-07-14T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Более 60 школ планируют капитально отремонтировать в Московской области в 2022 году. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил три школы в городском округе Солнечногорск и проверил реализацию президентской программы капитального ремонта школ. Об этом сообщил телеканал "360".Основная задача ремонта – сделать так, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, отметил Брынцалов. Также он сказал, что основные ремонтные работы в школах планируется завершить к концу августа."Наши дети должны прийти 1 сентября с праздничным настроением в обновленные комфортные школы с современными и красивыми кабинетами. Данные объекты на моем личном контроле, также мониторить ход работ будут наши депутаты", – заверил председатель Мособлдумы.Отмечается, что в 2022 году в регионе будут отремонтированы 62 школы, а до конца 2026 года планируется привести в надлежащее состояние более 320 школ.
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московская область (подмосковье)
18:50 14.07.2022
 

Капитальный ремонт проведут в 62 школах МО в этом году

© РИА Новости / Александр КряжевКапитальный ремонт в средней общеобразовательной школе
Капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Более 60 школ планируют капитально отремонтировать в Московской области в 2022 году. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил три школы в городском округе Солнечногорск и проверил реализацию президентской программы капитального ремонта школ. Об этом сообщил телеканал "360".
Основная задача ремонта – сделать так, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, отметил Брынцалов. Также он сказал, что основные ремонтные работы в школах планируется завершить к концу августа.
"Наши дети должны прийти 1 сентября с праздничным настроением в обновленные комфортные школы с современными и красивыми кабинетами. Данные объекты на моем личном контроле, также мониторить ход работ будут наши депутаты", – заверил председатель Мособлдумы.
Отмечается, что в 2022 году в регионе будут отремонтированы 62 школы, а до конца 2026 года планируется привести в надлежащее состояние более 320 школ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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