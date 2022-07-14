https://ria.ru/20220714/registr-1802467722.html
Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов
Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:51
2022-07-14T15:51
2022-07-14T15:51
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В частности, согласно документу, помимо персонифицированного учета входящих в федеральный регистр медицинских работников вводится персонифицированный учет фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, обучающихся на медиков и фармацевтов.Минздрав наделяется полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.Также устанавливается, что лиц, не завершивших высшее медицинское или фармацевтическое образование в иностранных образовательных организациях, а также лиц, получивших его, могут допустить к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов
Путин наделил Минздрав полномочиями по созданию регистра студентов-медиков и фармацевтов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В частности, согласно документу, помимо персонифицированного учета входящих в федеральный регистр медицинских работников вводится персонифицированный учет фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, обучающихся на медиков и фармацевтов.
Минздрав
наделяется полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.
Также устанавливается, что лиц, не завершивших высшее медицинское или фармацевтическое образование в иностранных образовательных организациях, а также лиц, получивших его, могут допустить к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием.