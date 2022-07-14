https://ria.ru/20220714/registr-1802467722.html

Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов

Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о регистре студентов-медиков и фармацевтов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:51

2022-07-14T15:51

2022-07-14T15:51

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В частности, согласно документу, помимо персонифицированного учета входящих в федеральный регистр медицинских работников вводится персонифицированный учет фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, обучающихся на медиков и фармацевтов.Минздрав наделяется полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.Также устанавливается, что лиц, не завершивших высшее медицинское или фармацевтическое образование в иностранных образовательных организациях, а также лиц, получивших его, могут допустить к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802410546.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин