https://ria.ru/20220714/rayffayzenbank-1802402756.html
Райффайзенбанк введет комиссию за покупку валюты на брокерский счет
Райффайзенбанк введет комиссию за покупку валюты на брокерский счет - РИА Новости, 14.07.2022
Райффайзенбанк введет комиссию за покупку валюты на брокерский счет
Комиссия за покупку валюты на брокерский счет в Райффайзенбанке с 31 июля составит 3% от суммы покупки, сообщает кредитная организация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:51
2022-07-14T12:51
2022-07-14T12:51
экономика
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комиссия за покупку валюты на брокерский счет в Райффайзенбанке с 31 июля составит 3% от суммы покупки, сообщает кредитная организация в своем Telegram-канале."С 31 июля изменится комиссия за покупку валюты на брокерский счет. Теперь она составит 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней - 0,3%", - сообщил банк.Также с 31 июля банк меняет размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах: она составит 0,5% в месяц от суммы свыше 5 000 в валюте счета (500 000 для счета в японских иенах), 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 миллионов для счета в японских иенах), а для клиентов с пакетами услуг "Премиальный" и "Премиальный 5" комиссия составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 миллионов для счета в японских иенах).Кроме того, с 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5 000 в валюте списания. С 1 августа при переводе через онлайн-банк - 3 000 в валюте списания.Как пояснили в кредитной организации, эти изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту. "Введение лимитов - это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растет", - заключили в банке.
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экономика, россия, райффайзенбанк
Райффайзенбанк введет комиссию за покупку валюты на брокерский счет
Райффайзенбанк с 31 июля введет комиссию три процента за покупку валюты на брокерский счет
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Комиссия за покупку валюты на брокерский счет в Райффайзенбанке с 31 июля составит 3% от суммы покупки, сообщает
кредитная организация в своем Telegram-канале.
"С 31 июля изменится комиссия за покупку валюты на брокерский счет. Теперь она составит 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней - 0,3%", - сообщил банк.
Также с 31 июля банк меняет размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах: она составит 0,5% в месяц от суммы свыше 5 000 в валюте счета (500 000 для счета в японских иенах), 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 миллионов для счета в японских иенах), а для клиентов с пакетами услуг "Премиальный" и "Премиальный 5" комиссия составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 миллионов для счета в японских иенах).
Кроме того, с 18 июля минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5 000 в валюте списания. С 1 августа при переводе через онлайн-банк - 3 000 в валюте списания.
Как пояснили в кредитной организации, эти изменения связаны с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту. "Введение лимитов - это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растет", - заключили в банке.