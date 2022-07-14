https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html

США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство

США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство - РИА Новости, 14.07.2022

США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины не выдерживают критики, США таким образом стремятся к... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:45

2022-07-14T06:45

2022-07-14T07:07

экономика

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сша

в мире

продовольствие

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины не выдерживают критики, США таким образом стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявило посольство России в Вашингтоне.Там также отметили, что импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров из-за односторонних санкций США и подрыва цепочек поставок."В этих целях Вашингтон активно использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое взаимодействие нашей страны с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров", — заключили в посольстве.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220714/zerno-1802322410.html

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сша

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экономика, россия, сша, в мире, продовольствие, владимир путин, оон, украина