06:45 14.07.2022 (обновлено: 07:07 14.07.2022)
США хотят вытеснить Россию из торговли продовольствием, заявило посольство
Посольство в Вашингтоне: США хотят вытеснить Россию из сферы торговли продовольствием
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в воспрепятствовании вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины не выдерживают критики, США таким образом стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявило посольство России в Вашингтоне.
"Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием", — говорится в сообщении дипмиссии.
Там также отметили, что импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров из-за односторонних санкций США и подрыва цепочек поставок.
"В этих целях Вашингтон активно использует нелегитимные односторонние санкции, призванные заблокировать торгово-экономическое взаимодействие нашей страны с внешним миром, готов и дальше подрывать цепочки поставок. Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров", — заключили в посольстве.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.