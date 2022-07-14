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Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона "о приземлении" - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона "о приземлении"
Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона "о приземлении" - РИА Новости, 14.07.2022
Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона "о приземлении"
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:15
2022-07-14T15:15
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
политика
технологии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории РФ без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юрлица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки.За повторное нарушение предусматривается штраф для граждан от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки. Также за неисполнение обязанности установить программу для определения количества российских пользователей интернет-ресурса размер административного штрафа будет составлять до 1 миллиона рублей.Вводится ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и распространителей рекламы за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом "о приземлении". Так, за неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе компании, не исполняющие закон, будут подвергаться штрафу до 5 миллионов рублей.В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на него будет налагаться административный штраф до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон "о приземлении", будут наказываться штрафом до 3 миллионов рублей.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html
https://ria.ru/20220714/shtraf-1802410396.html
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экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, политика, технологии
15:15 14.07.2022
 
Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона "о приземлении"

Путин подписал закон о штрафах за неисполнение IT-компаниями закона "о приземлении"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий оборотные штрафы для иностранных IT-ресурсов за неисполнение норм закона "о приземлении", в частности, предусматривается штраф в размере до 1/10 общего размера суммы выручки за их работу в РФ без создания филиала или открытия официальных представительств в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории РФ без размещения на его информационном ресурсе электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юрлица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки.
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За повторное нарушение предусматривается штраф для граждан от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки. Также за неисполнение обязанности установить программу для определения количества российских пользователей интернет-ресурса размер административного штрафа будет составлять до 1 миллиона рублей.
Вводится ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и распространителей рекламы за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом "о приземлении". Так, за неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе компании, не исполняющие закон, будут подвергаться штрафу до 5 миллионов рублей.
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В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на него будет налагаться административный штраф до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на информационном ресурсе компании, которая не исполняет закон "о приземлении", будут наказываться штрафом до 3 миллионов рублей.
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
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