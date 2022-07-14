https://ria.ru/20220714/preduprezhdenie-1802466177.html
В парках Москвы посетителей предупреждают о надвигающейся непогоде
В парках Москвы посетителей предупреждают о надвигающейся непогоде - РИА Новости, 14.07.2022
В парках Москвы посетителей предупреждают о надвигающейся непогоде
Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят дополнительное информирование отдыхающих в парках Москвы о неблагоприятных погодных условиях, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:52
2022-07-14T15:52
2022-07-14T15:53
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мосводосток
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят дополнительное информирование отдыхающих в парках Москвы о неблагоприятных погодных условиях, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду... В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что дождь уже идет в отдельных районах на юге Москвы.Отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. На улицах города организовано дежурство бригад и водооткачивающей техники ГУП "Мосводосток" и других инженерных и коммунальных предприятий города. На дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.Также уточняется, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, а предупреждения о неблагоприятных погодных условиях транслируются на городских видеоэкранах."️Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Добавляется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.
https://ria.ru/20220714/pogoda-1802372448.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/pogoda-1801791656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят дополнительное информирование отдыхающих в парках Москвы о неблагоприятных погодных условиях, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду... В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона проводится дополнительное информирование отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что дождь уже идет в отдельных районах на юге Москвы
.
Отмечается, что городские службы готовы к работе в условиях непогоды. На улицах города организовано дежурство бригад и водооткачивающей техники ГУП "Мосводосток
" и других инженерных и коммунальных предприятий города. На дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.
Также уточняется, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, а предупреждения о неблагоприятных погодных условиях транслируются на городских видеоэкранах.
"️Просим в непогоду быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Добавляется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметив канал предприятия в Telegram
.