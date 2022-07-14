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В Турции 19 человек пострадали из-за лесных пожаров

В Турции 19 человек пострадали из-за лесных пожаров - РИА Новости, 14.07.2022

В Турции 19 человек пострадали из-за лесных пожаров

Минздрав Турции сообщил о 19 пострадавших в результате продолжающихся лесных пожаров в курортной зоне Датча. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:50

2022-07-14T06:50

2022-07-14T06:50

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АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Минздрав Турции сообщил о 19 пострадавших в результате продолжающихся лесных пожаров в курортной зоне Датча.Лесной пожар, возникший в среду в турецкой курортной зоне Датча, все еще продолжается, ликвидировать возгорание огонь мешает сильный ветер. К тушению пожара привлечены свыше 10 самолетов и вертолетов, переброшена военная техника. Власти не исключают диверсию и умышленный поджог."К сожалению, лесной пожар в Датча продолжается. На данный момент в результате инцидента пострадали 19 человек. Лечение 9 человек еще продолжается, 9 человек выписаны, один человек не нуждался в лечении. 84 человек нашего медицинского персонала дежурит в составе 18 машин скорой помощи", — написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter.

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в мире, турция, анкара