https://ria.ru/20220714/pozhar-1802406716.html
На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар
На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар - РИА Новости, 14.07.2022
На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар
Лесной пожар в турецкой курортной зоне Датча близ Мармариса на Средиземном море не удается потушить, но он локализован, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:04
2022-07-14T13:04
2022-07-14T13:04
туризм
в мире
происшествия
новости - туризм
турция
мармарис
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744401676_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_72db4985f002f6db4c0f96ed07070df7.jpg
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецкой курортной зоне Датча близ Мармариса на Средиземном море не удается потушить, но он локализован, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи."Огонь взять под контроль", – сказал чиновник журналистам.Лесной пожар, возникший в среду в Датче, все еще продолжается, ликвидировать огонь мешает сильный ветер. Сообщается, что на данный момент бедствием затронуты до 600 гектаров. К тушению привлечены свыше 10 самолетов и вертолетов, переброшена военная техника. Власти не исключают диверсию и умышленный поджог. По данным Минздрава, в пожарах пострадали 19 человек, около 2400 были вынуждены эвакуироваться, среди них есть туристы.
https://ria.ru/20220713/turtsiya-1802153418.html
турция
мармарис
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744401676_116:0:585:352_1920x0_80_0_0_2676eced46ed778b6166825c2dba708c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, новости - туризм, турция, мармарис, туризм
На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар
На турецком курорте Датча не могут потушить лесной пожар низ-за сильного ветра