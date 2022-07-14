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На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар

На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар - РИА Новости, 14.07.2022

На турецком курорте Датча не могут потушить сильный лесной пожар

Лесной пожар в турецкой курортной зоне Датча близ Мармариса на Средиземном море не удается потушить, но он локализован, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:04

2022-07-14T13:04

2022-07-14T13:04

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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецкой курортной зоне Датча близ Мармариса на Средиземном море не удается потушить, но он локализован, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи."Огонь взять под контроль", – сказал чиновник журналистам.Лесной пожар, возникший в среду в Датче, все еще продолжается, ликвидировать огонь мешает сильный ветер. Сообщается, что на данный момент бедствием затронуты до 600 гектаров. К тушению привлечены свыше 10 самолетов и вертолетов, переброшена военная техника. Власти не исключают диверсию и умышленный поджог. По данным Минздрава, в пожарах пострадали 19 человек, около 2400 были вынуждены эвакуироваться, среди них есть туристы.

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