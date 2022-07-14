https://ria.ru/20220714/pomosch-1802570236.html

Россия провела пять гумакций в районах спецоперации

Россия провела пять гумакций в районах спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

Россия провела пять гумакций в районах спецоперации

Россия в четверг проводила пять гуманитарных акций в районах спецоперации, в Донбассе, в Харьковской и Запорожской областях, местным жителям передано почти 700... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:53

2022-07-14T21:53

2022-07-14T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

донбасс

запорожская область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412501_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_ed9004a250d0b4249e0dc56c1d19ef32.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводила пять гуманитарных акций в районах спецоперации, в Донбассе, в Харьковской и Запорожской областях, местным жителям передано почти 700 тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На Украину и республики Донбасса со 2 марта 2022 года доставлено 43 тысяч 515 тонн гуманитарной помощи, проведено 1306 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Луганской Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 314,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, в четверг проводились "пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 691,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

запорожская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, запорожская область, луганская народная республика