Россия провела пять гумакций в районах спецоперации
Мизинцев: Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводила пять гуманитарных акций в районах спецоперации, в Донбассе, в Харьковской и Запорожской областях, местным жителям передано почти 700 тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На Украину и республики Донбасса со 2 марта 2022 года доставлено 43 тысяч 515 тонн гуманитарной помощи, проведено 1306 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Луганской Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 314,5 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, в четверг проводились "пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 691,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания".