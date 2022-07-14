https://ria.ru/20220714/pomosch-1802493545.html

"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске

"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске - РИА Новости, 14.07.2022

"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске

"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области, в ближайшее время в нем можно будет получить продукты, предметы первой необходимости,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:49

2022-07-14T16:49

2022-07-14T16:49

здоровье - общество

харьковская область

молодая гвардия единой россии

мгер

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области, в ближайшее время в нем можно будет получить продукты, предметы первой необходимости, медицинскую помощь и лекарства, сообщил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии партии в Харьковщине Артем Туров.Он отметил, что главная задача - наладить в городе мирную жизнь и решить проблемные вопросы."Центр будет работать каждый день с 10 до 14 часов", - добавил Туров во время открытия гуманитарного центра вместе с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым и председателем Молодой Гвардии Единой России Антоном Демидовым.Для работы в гуманитарном центре партии прибыли волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты". Они уже рассортировали более 1,5 тысяч гуманитарных наборов, отметили в пресс-службе партии.

https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html

харьковская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, харьковская область, молодая гвардия единой россии, мгер