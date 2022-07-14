Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/pomosch-1802493545.html
"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске
"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске - РИА Новости, 14.07.2022
"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске
"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области, в ближайшее время в нем можно будет получить продукты, предметы первой необходимости,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:49
2022-07-14T16:49
здоровье - общество
харьковская область
молодая гвардия единой россии
мгер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_92607d4db28f998ebbfaaf2b3c8bbfc2.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области, в ближайшее время в нем можно будет получить продукты, предметы первой необходимости, медицинскую помощь и лекарства, сообщил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии партии в Харьковщине Артем Туров.Он отметил, что главная задача - наладить в городе мирную жизнь и решить проблемные вопросы."Центр будет работать каждый день с 10 до 14 часов", - добавил Туров во время открытия гуманитарного центра вместе с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым и председателем Молодой Гвардии Единой России Антоном Демидовым.Для работы в гуманитарном центре партии прибыли волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты". Они уже рассортировали более 1,5 тысяч гуманитарных наборов, отметили в пресс-службе партии.
https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_9e8c7f1ad261af22ba5fafaea9030dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, харьковская область, молодая гвардия единой россии, мгер
16:49 14.07.2022
 
"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске

Куратор гуммиссии ЕР Туров: партия открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области, в ближайшее время в нем можно будет получить продукты, предметы первой необходимости, медицинскую помощь и лекарства, сообщил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии партии в Харьковщине Артем Туров.
"Единая Россия открыла центр помощи в Волчанске Харьковской области. В ближайшее время в нем можно будет получить не только продукты, предметы первой необходимости и детские товары, но и медпомощь, а также лекарства. После того, как откроется медкабинет, будет организована работа узких специалистов", - сказал Туров.
Он отметил, что главная задача - наладить в городе мирную жизнь и решить проблемные вопросы.
"Центр будет работать каждый день с 10 до 14 часов", - добавил Туров во время открытия гуманитарного центра вместе с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым и председателем Молодой Гвардии Единой России Антоном Демидовым.
Для работы в гуманитарном центре партии прибыли волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты". Они уже рассортировали более 1,5 тысяч гуманитарных наборов, отметили в пресс-службе партии.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:07
Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии
 
Здоровье - ОбществоХарьковская областьМолодая гвардия Единой РоссииМГЕР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала