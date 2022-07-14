"Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске
Куратор гуммиссии ЕР Туров: партия открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр помощи в Волчанске в Харьковской области, в ближайшее время в нем можно будет получить продукты, предметы первой необходимости, медицинскую помощь и лекарства, сообщил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии партии в Харьковщине Артем Туров.
"Единая Россия открыла центр помощи в Волчанске Харьковской области. В ближайшее время в нем можно будет получить не только продукты, предметы первой необходимости и детские товары, но и медпомощь, а также лекарства. После того, как откроется медкабинет, будет организована работа узких специалистов", - сказал Туров.
Он отметил, что главная задача - наладить в городе мирную жизнь и решить проблемные вопросы.
"Центр будет работать каждый день с 10 до 14 часов", - добавил Туров во время открытия гуманитарного центра вместе с главой временной гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым и председателем Молодой Гвардии Единой России Антоном Демидовым.
Для работы в гуманитарном центре партии прибыли волонтеры МГЕР и "Волонтерской Роты". Они уже рассортировали более 1,5 тысяч гуманитарных наборов, отметили в пресс-службе партии.