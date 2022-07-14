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Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220714/podmoskove-1802404739.html
Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье
Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2022
Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье
Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 будущим станциям МЦД-3 и МЦД-4 отремонтируют в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:56
2022-07-14T12:56
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
апрелевка
реутов
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 будущим станциям МЦД-3 и МЦД-4 отремонтируют в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Дорожные службы ведут комплекс работ по благоустройству дорожной сети к будущим станциям МЦД. Всего отремонтируют 48 дорог и тротуаров в 7 округах, завершить работы в полном объёме запланировано в сентябре, благодаря чему проход и подъезд станет безопаснее и комфортнее для порядка 200 тысяч жителей", – приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован в 2023 году. МЦД-3 сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%. А открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населённых пунктов.
https://ria.ru/20220713/podmoskove-1802224649.html
московская область (подмосковье)
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алексей гержик, московская область (подмосковье), апрелевка, реутов
12:56 14.07.2022
 

Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 будущим станциям МЦД-3 и МЦД-4 отремонтируют в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Дорожные службы ведут комплекс работ по благоустройству дорожной сети к будущим станциям МЦД. Всего отремонтируют 48 дорог и тротуаров в 7 округах, завершить работы в полном объёме запланировано в сентябре, благодаря чему проход и подъезд станет безопаснее и комфортнее для порядка 200 тысяч жителей", – приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:52Новости Подмосковья
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Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован в 2023 году. МЦД-3 сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%. А открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населённых пунктов.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)АпрелевкаРеутов
 
 
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