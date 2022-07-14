https://ria.ru/20220714/podmoskove-1802404739.html

Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье

Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2022

Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 станциям МЦД отремонтируют в Подмосковье

Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 будущим станциям МЦД-3 и МЦД-4 отремонтируют в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:56

2022-07-14T12:56

2022-07-14T12:56

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

апрелевка

реутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Порядка 50 дорог и тротуаров к 25 будущим станциям МЦД-3 и МЦД-4 отремонтируют в Московской области, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Дорожные службы ведут комплекс работ по благоустройству дорожной сети к будущим станциям МЦД. Всего отремонтируют 48 дорог и тротуаров в 7 округах, завершить работы в полном объёме запланировано в сентябре, благодаря чему проход и подъезд станет безопаснее и комфортнее для порядка 200 тысяч жителей", – приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.Запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован в 2023 году. МЦД-3 сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%. А открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других близлежащих населённых пунктов.

https://ria.ru/20220713/podmoskove-1802224649.html

московская область (подмосковье)

апрелевка

реутов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей гержик, московская область (подмосковье), апрелевка, реутов