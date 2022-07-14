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В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие

В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие - РИА Новости, 14.07.2022

В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие

Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам распознавать плоскостопие, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:43

2022-07-14T07:43

2022-07-14T07:43

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам распознавать плоскостопие, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Рентгенологи Москвы теперь могут воспользоваться искусственным интеллектом для распознавания признаков плоскостопия. Нововведение упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также определение его степени, позволяет врачам экономить время на описании нормы и результатов исследований. Благодаря расширению возможностей цифровых сервисов сейчас умные алгоритмы помогают в поиске заболеваний уже по 11 различным направлениям", — приводятся на сайте слова замруководителя столичного депздрава Ильи Тырова.Он отметил, что сервис для распознавания плоскостопия — отечественный продукт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, москва, здоровье, россия