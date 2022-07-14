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В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие
В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие - РИА Новости, 14.07.2022
В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие
Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам распознавать плоскостопие, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:43
2022-07-14T07:43
2022-07-14T07:43
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Искусственный интеллект помогает столичным рентгенологам распознавать плоскостопие, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Рентгенологи Москвы теперь могут воспользоваться искусственным интеллектом для распознавания признаков плоскостопия. Нововведение упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также определение его степени, позволяет врачам экономить время на описании нормы и результатов исследований. Благодаря расширению возможностей цифровых сервисов сейчас умные алгоритмы помогают в поиске заболеваний уже по 11 различным направлениям", — приводятся на сайте слова замруководителя столичного депздрава Ильи Тырова.Он отметил, что сервис для распознавания плоскостопия — отечественный продукт.
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общество, технологии, москва, здоровье, россия
В Москве искусственный интеллект поможет врачам распознавать плоскостопие
Врачи в Москве смогут использовать искусственный интеллект для распознавания плоскостопия